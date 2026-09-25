Grozljiva tragedija nekdanjega Kopitarjevega soigralca: očeta mu je med ribolovom ubil medved

Hokejista Andreja Kuzmenka, ki je še v prejšnji sezoni pri Los Angeles Kings igral skupaj z Anžetom Kopitarjem, je doletela huda družinska tragedija. Njegov oče Aleksander Kuzmenko je po napadu medveda med ribolovom v Rusiji umrl zaradi hudih poškodb. Star je bil 62 let.

Tragični dogodek se je zgodil na območju ruske republike Tuva v Sibiriji. Aleksander Kuzmenko, ki je bil tudi hokejski trener, se je z več ljudmi odpravil na ribolov ob reki Bolšoj Jenisej. Skupino je napadel medved, njegovi spremljevalci pa so žival uspeli pregnati. Hudo poškodovanega Kuzmenka so najprej prepeljali do bližnjega naselja, nato pa s helikopterjem v bolnišnico v Kizilu. Kljub prizadevanjem zdravnikov ga niso mogli rešiti.

Po treningu odpotoval v Rusijo

Iz Pittsburgh Penguins, kjer 30-letni Andrej Kuzmenko igra od letošnjega poletja, so sporočili, da so globoko pretreseni zaradi smrti njegovega očeta. Hokejist se je po prejemu tragične novice še udeležil treninga, saj je želel biti ob soigralcih, nato pa je odpotoval v Moskvo k družini. Klub mu je odobril odsotnost. »Andrej in družina Kuzmenko imajo v tem težkem času vso podporo organizacije Penguins,« je med drugim sporočil generalni direktor kluba Kyle Dubas.

Kuzmenko je slovenskim športnim navdušencem dobro znan zaradi povezave z Anžetom Kopitarjem. V sezoni 2025/26 sta bila soigralca pri Los Angeles Kings. Ruski napadalec je za Kralje v rednem delu odigral 52 tekem in zbral 25 točk, od tega 13 golov in 12 podaj. Poleti je podpisal enoletno pogodbo s Pittsburghom, vredno pet milijonov dolarjev.