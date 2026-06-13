Grozljivi prizori! Le nekaj sto metrov od tabora reprezentance Irana odkrili truplo v prtljažniku (VIDEO)

Truplo v napredovali fazi razkrajanja so našli v prtljažniku avtomobila na parkirišču supermarketa v Tijuani, le nekaj sto metrov od kraja, kjer se iranska nogometna reprezentanca pripravlja na svetovno prvenstvo. Po informacijah, ki jih povzemajo tuji mediji, so truplo našli v prtljažniku parkiranega vozila na parkirišču enega od supermarketov. Šlo naj bi za poltovorno vozilo z registrskimi oznakami ameriške zvezne države Kalifornije.

Novinarji agencije AFP, ki se nahajajo na severozahodu Mehike, poročajo, da je pozornost policijske patrulje pritegnil neznosen smrad. Zaradi visokih temperatur, ki te dni dosegajo skoraj 30 stopinj Celzija, je bilo truplo že v napredovali fazi razkrajanja. Na kraj dogodka so nato prispeli tudi forenziki v zaščitnih oblekah. Tiskovni predstavnik tožilstva v Tijuani je za ameriške medije potrdil, da so med pregledom vozila našli osebo, zavito v črno vrečo, ter da so na truplu opazili sledi nasilja.

Iransko reprezentanco varujejo pripadniki vojske

Iransko reprezentanco med bivanjem v Mehiki varujejo pripadniki vojske. Za zdaj ni potrjeno, ali ima najdeno truplo kakršno koli povezavo s spopadi kriminalnih združb na tem območju. Iranci bodo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrali v noči s ponedeljka na torek proti Novi Zelandiji. Tekma skupine G bo v Inglewoodu, predmestju Los Angelesa, začela pa se bo ob 3. uri zjutraj po našem času, poroča informer.rs.