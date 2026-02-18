  • Delo d.o.o.
KUŽA

Hrvaška tekačica v šoku: »Mislila sem, da je volk, da morda haluciniram ...« (VIDEO)

Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.
Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
M. U.
 18. 2. 2026 | 16:47
 18. 2. 2026 | 16:55
A+A-

Hrvaška reprezentantka v smučarskem teku Tena Hadžić je med nastopom na zimskih olimpijskih igrah doživela nenavaden dogodek. V zaključku kvalifikacij ekipnega sprinta v prostem slogu je v zadnjih sto metrih teka ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.

Kuža je očitno ušel enemu od gledalcev in pristal sredi tekmovalnega prostora. Hrvaška tekačica je po prihodu v cilj za hrvaške medije opisala trenutke presenečenja in strahu:

»Sprva sem mislila, da je volk, da morda haluciniram zaradi naporne tekme. Bil je izjemno velik in medtem ko je tekel ob meni, me je bilo strah, da bi me lahko ugriznil,« je povedala hrvaška reprezentantka.

image_alt
Drama hrvaške smučarke (16) na OI, zveza potrdila: »Po dopinški kontroli je izgubila zavest«

Situacijo so hitro spravili pod nadzor, na cilju je posredoval direktor FIS-proge Michel Rainer, ki je psa ujel in ga odstranil s tekmovalnega območja. Čeprav se je dogodku pozneje nsmejala, je Hadžićeva opozorila, da ni bil brez tveganja.

»Dejstvo, da je pes sploh uspel priti na progo, ni dobro. Zame to ni velika stvar, saj se ne borim za kolajno. A če bi se to zgodilo v finalu, kjer so v igri kolajne, bi lahko bilo nevarno,« je dodala.

»Bil je prikupen in na srečo ni oviral tekme ...«

Pes je v finišu pritekel tudi mimo grške smučarke Konstentine Charalampidou, ki je priznala, da jo je nenavaden prizor povsem vrgel iz ritma. »Sledil je kameri na ciljni ravnini, bil je prikupen in na srečo ni oviral tekme. Bilo je smešno. Po njegovi zaslugi sem zdaj slavna, zato se mu moram zahvaliti,« je še dejala.

smučarski tekTena Hadžićpesolimpijske igre
Story
Logo
