Hrvaški rokometaši ostali brez proslave, želeli so nastop Thompsona

Burna razprava glede sprejema za hrvaške rokometaše po osvojeni medalji na evropskem prvenstvu je dobila epilog. V središču je bila želja rokometašev, da na sprejemu nastopi razvpiti pevec Marko Perković Thompson, ki so mu v Zagrebu prepovedali nastopanje. Hrvaška rokometna zveza je naposled sporočila, da sprejema ne bo.

Krovna rokometna zveza je po zmagi Hrvaške na tekmi za tretje mesto objavila informacijo, da organiziranega sprejema za rokometaše ne bo. Kot so navedli, so vsi člani reprezentance izrazili željo, da bi na sprejemu nastopil Thompson, a ker glede tega niso uspeli doseči dogovora z oblastmi v glavnem mestu Hrvaške, so sporočili, da sprejem odpade. Razprava glede organizacije sprejema za rokometaše po vrnitvi v domovino se je v južni sosedi sicer razvnela že konec prejšnjega tedna - pred polfinalno tekmo proti Nemčiji, ko je postalo jasno, da je reprezentanca znova v igri za medaljo.

Po lanski srebrni kolajni na domačem svetovnem prvenstvu je bil na zahtevo rokometašev na končni zabavi osrednji glasbeni gost Thompson. Razvpitemu hrvaškemu pevcu, ki je lani poleti priredil tudi velik koncert na zagrebškem hipodromu, so mestne oblasti v največjem hrvaškem mestu prepovedale nadaljnje nastope zaradi poveličevanja ustaštva. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v izjavah v zadnjih dneh nakazal, da se glede tega ni pripravljen pogajati. Ob tem se je nekaj drugih mest, med njimi Sinj, ponudilo, da organizira sprejem. Hrvaška rokometna zveza se je tem mestom zahvalila za ponudbe, a jih je zavrnila, češ da bi moral biti sprejem za hrvaško reprezentanco na osrednjem trgu v prestolnici. Hrvaški rokometaši so sicer v Zagreb prileteli danes okoli 3. ure zjutraj, ob 12. uri jih bo sprejel predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.