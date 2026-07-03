Hrvati preklinjajo in jočejo: gol v 103. minuti razveljavljen, Portugalska jih je izločila v zadnjih sekundah (FOTO in VIDEO)

Portugalska je ponoči v Torontu slavila z 2:1 in si zagotovila napredovanje v osmino finala svetovnega prvenstva, Hrvatom pa pustila grenak priokus in občutek, da je bila usoda zanje vendarle nekoliko prekruta.

Hrvaška je prvič povedla v 53. minuti, ko je po odlični akciji zadel Ivan Perišić. Portugalska je odgovorila v 68. minuti, ko je Cristiano Ronaldo izkoristil enajstmetrovko, sledil pa je še Gonçalo Ramos, ki je v 94. minuti zadel za portugalsko prevlado in utišal hrvaške navijače. Toda prave drame še ni bilo konec. Ko je v 103. minuti Joško Gvardiol poslal žogo v portugalsko mrežo, je na hrvaški klopi in med navijači je izbruhnilo nepopisno veselje, saj bi to pomenilo izenačenje. A veselje je trajalo le nekaj trenutkov.

Po dolgem pregledu posnetka je VAR ugotovil, da je bil Mario Pašalić, ki je sodeloval v akciji, v prepovedanem položaju. Zadetek je bil razveljavljen, portugalsko slavje pa se je lahko začelo.

Hrvaški mediji: »To je bolelo«

Hrvaški mediji poraz opisujejo kot enega najbolj bolečih v zadnjih letih. Pišejo o »hladnem tušu v zadnjih sekundah«, »srcu parajočem razpletu« in »drami, ki je uničila hrvaške sanje«. Kljub temu se tolažijo, da je reprezentanca proti enemu izmed glavnih favoritov prvenstva odigrala odlično tekmo in bila le nekaj centimetrov oddaljena od podaljškov.

Veliko pozornosti namenjajo tudi sporni akciji za razveljavljeni zadetek. Branilec Joško Gvardiol, ki je že slavil izenačenje, je po tekmi dejal, da v tistem trenutku sploh ni vedel, da bi lahko šlo za prepovedani položaj, zato je bilo razočaranje po odločitvi VAR še toliko večje.

Znova usoden Cristiano Ronaldo

Čeprav 41-letni Cristiano Ronaldo ni več v najboljših nogometnih letih, je znova pokazal, zakaj velja za enega največjih vseh časov. S hladnokrvno izvedeno enajstmetrovko je Portugalsko vrnil v igro, nato pa so njegovi soigralci v sodnikovem dodatku dokončali preobrat. Za Hrvaško ostaja veliko vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi Mario Pašalić v 88. minuti izkoristil eno izmed večjih izgubljenih priložnosti ali če bi bil zadnji napad le nekaj centimetrov bolje izveden. Kaj si mislijo o Portugalcih pa priča spodnji posnetek.

Namesto podaljškov in morebitnega četrtfinala se Hrvati tako poslavljajo od svetovnega prvenstva, Portugalsko pa v osmini finala čaka nov velik obračun s Španijo.