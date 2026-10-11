Huda nesreča Petra Polesa, zgodilo se je na dirki Primoža Rogliča

Danes je v Mariboru potekala dobrodelna dirka Zlati krog s Primožem Rogličem, na kateri ni šlo vse po načrtih. Po poročanju portala Delo je med vožnjo profesionalnih in amaterskih kolesarjev prišlo do več padcev. V enem izmed njih se je hudo poškodoval slovenski televizijski voditelj Peter Poles. Poles je pred začetkom dirke vodil program, po dirki pa bi moral voditi še dražbo.

Po informacijah omenjenega portala je Poles v nesreči utrpel zlomljeno ključnico. Zlomljeno ključnico (s pretresom možganov) je letos utrpel tudi največji kolesarski zvezdnik na svetu, Tadej Pogačar. Ta je sicer že dobra dva tedna po padcu na družbenem omrežju Instagram pokazal, da že lahko kolesari na sobnem kolesu, približno en mesec za tem pa je pokazal, da kolesari tudi že po pravih cestah. Profesionalni športniki lahko pri takšnih poškodbah okrevajo hitreje kot amaterski, vseeno pa upamo, da bo tudi Poles kmalu pripravljen na nove kolesarske podvige.

Sredstva bodo namenili Fundaciji Primoža Rogliča

Kot so sporočili na spletni strani Primoža Rogliča, bo sicer na današnji dirki v Mariboru izkupiček prijavnih donacij namenjen dobrodelnosti. Zbrana sredstva bodo namenili Fundaciji Primoža Rogliča. Gre sicer že za peto izvedbo te dirke, ki se je po dveh letih ponovno vrnila na Štajersko.