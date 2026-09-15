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Igor Kokoškov: »On je najslabši človek v ligi NBA, naj se ve.«

Nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov je brez zadržkov spregovoril o sodelovanju z Jasonom Kiddom pri Dallas Mavericks. Čeprav je Kidda kot košarkarja občudoval, ima o njem kot trenerju in človeku povsem drugačno mnenje.
Jason Kidd, nekdanji vrhunski košarkar in član Hiše slavnih, je  Luko Dončića pri Dallas Mavericks treniral med letoma 2021 in 2025 ter z njim leta 2024 prišel vse do finala lige NBA. Dončić je bil februarja 2025 nepričakovano zamenjan v Los Angeles Lakers, Kidd pa je kasneje razkril, da je za odmevno menjavo izvedel šele tik pred njeno objavo. FOTO: Petre Thomas Usa Today Sports
Jason Kidd, nekdanji vrhunski košarkar in član Hiše slavnih, je  Luko Dončića pri Dallas Mavericks treniral med letoma 2021 in 2025 ter z njim leta 2024 prišel vse do finala lige NBA. Dončić je bil februarja 2025 nepričakovano zamenjan v Los Angeles Lakers, Kidd pa je kasneje razkril, da je za odmevno menjavo izvedel šele tik pred njeno objavo. FOTO: Petre Thomas Usa Today Sports
G. P.
 15. 9. 2026 | 12:35
3:31
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Igor Kokoškov je v košarkarskem podkastu X&O's Chat presenetil z zelo neposrednimi besedami o Jasonu Kiddu, s katerim je v sezoni 2021/22 sodeloval pri Dallas Mavericks. Srbski strokovnjak, ki ima v Sloveniji posebno mesto, potem ko je našo reprezentanco leta 2017 popeljal do naslova evropskega prvaka, izkušnje iz Dallasovega strokovnega štaba očitno ne ohranja v najlepšem spominu.

Zanimivo je, da je bil Kidd kot košarkar eden njegovih najljubših igralcev. Kokoškov ga uvršča med najboljše organizatorje igre vseh časov in priznava, da je prav zaradi njega z zanimanjem spremljal tudi napadalni sistem, ki ga je uporabljal takratni New Jersey. Toda njegov pogled na Kidda se je povsem spremenil, ko ga je spoznal v vlogi trenerja. »Jason Kidd kot igralec in Jason Kidd kot trener sta dve popolnoma različni zgodbi,« je povedal. Brez olepševanja je dodal, da z njim nima dobre izkušnje in da o njem nima posebno visokega mnenja, ne kot o človeku in ne kot o glavnem trenerju.

Po njegovem mnenju je Kidd že od začetka trenerske kariere dobival v roke zelo kakovostne ekipe. Najprej Brooklyn, nato Milwaukee z Giannisom Antetokounmpom, pozneje pa še Dallas z Luko Dončićem. Po njegovem mnenju je Kiddu pri teh priložnostih botrovalo predvsem veliko ime, ki si ga je ustvaril na parketu kot igralec, in ne trenerske sposobnosti.

Težava naj bi bil tudi njegov odnos z Dončićem

Posebej zanimiv del njegove pripovedi pa je z Dončićem. Kokoškov je slovenskega zvezdnika zelo dobro poznal že pred prihodom v Dallas, saj sta skupaj osvojila Eurobasket 2017. Njegov tesen odnos z Dončićem pa je v Dallasu hitro postal vir nezaupanja. Kiddu je ob prihodu sicer jasno povedal, da ni prišel kot »Dončićev človek«, ampak kot član njegovega strokovnega štaba. Namesto da bi njegovo dobro poznavanje Dončića Kidd izkoristil v korist ekipe, pa ga je videl kot problem.  Sam se, kot pravi, v morebitna nesoglasja med Kiddom in slovenskim zvezdnikom nato ni več želel vpletati.

Po eni sezoni je bilo njunega sodelovanja konec. Dallas je tisto leto sicer zabeležil 52 zmag in se prebil vse do finala zahodne konference, Kokoškov pa je nato dobil ponudbo Steva Nasha, da se mu pridruži pri Brooklyn Nets. Odločitev zanj ni bila prav nič težka. Svojo takratno dilemo je opisal zelo slikovito: po letu dni dela z nekom, ki ga je sam doživljal kot »najslabšega človeka v ligi NBA«, ga je poklical Nash, ki ga je imel za popolno nasprotje. 

Kidd danes sicer ni več trener Dallasa. Mavericks so se po petih sezonah z njim razšli maja letos, novi predsednik kluba Masai Ujiri pa je takrat poudaril, da je šlo za njegovo odločitev in željo po novem začetku. Na klopi ga je junija zamenjal Dusty May. Ravno on pa je, znano, februarja 2025, v enem najbolj odmevnih prestopov v zgodovini lige NBA Dončića poslal k Los Angeles Lakers. Menjava je med navijači Dallasa povzročila ogromno nezadovoljstva, klub pa se od odhoda slovenskega zvezdnika še ni vrnil v končnico.

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