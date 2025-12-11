Perspektivi Iliriji uspel veliki met! Prišel je Dončićev nekdanji soigralec Marjanović (FOTO)

Slovenski košarkarski prvoligaš Perspektiva Ilirija je svoje ambicije pokazal z odmevno potezo. Na družbenih omrežjih je sporočil, da jih je okrepil srbski orjak Boban Marjanović. »Dobrodošel,« so zapisali pri ljubljanskem klubu, kjer vlogo športnega direktorja opravlja Saša Dončić, oče Luke Dončića, nekdanjega Marjanovićevega soigralca. Saša in Boban sta ob tem velikem dogodku za ljubljanski klub tudi pozirala na skupni fotografiji, na kateri je Srb videti odlično razpoložen. Klubska slika tudi razkriva, da bo Marjanović v Ljubljani nosil številko 51.

Bogata kariera

37-letni in 224 centimetrov visoki center ima bogato kariero. Igral je za številne klube, med temi so Hemofarm, Takovo, CSKA Moskva, Žalgiris, Nižnij Novgorod, Radnički Kragujevac, Mega Vizura, Crvena zvezda, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Fenerbahče in Zhejiang Lions. Marjanović je spletel prijateljsko vez z Luko Dončićem, posebej ko sta skupaj igrala v Dallasu.

Perspektiva Ilirija, ki jo vodi Stipe Modrić, je v domači ligi trenutno na drugem mestu za novomeško Krko, v ligi Aba v skupini B pa je sedma od devetih ekip.