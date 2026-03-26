Ilka Štuhec se je poslovila od kariere s temi besedami

Ob slovesu od profesionalne smučarske kariere je dejala, da bo smučanje vedno ostalo del njenega življenja, medtem ko je s tekmovanjem na najvišji ravni dokončno zaključila. »Smučala bom vedno, tekmovala pa več ne, saj menim, da sem izživela svoje sanje,« je predstavnikom sedme sile na današnji novinarski konferenci v Mariboru dejala Ilka Štuhec.

Svetovna prvakinja v smuku v letih 2017 in 2019 je ob tem še dodala, da je z letošnjo sezono zadovoljna. »Imela sem ogromno razlogov, da bi si premislila, a si več kot očitno nisem. Morda se sliši malce klišejsko, a letos sem zelo uživala. Tudi z ekipo smo se imeli zelo lepo.«

»Tekme v Kvitfjellu so bile nekaj posebnega, saj sem jih doživljala zelo čustveno. Že v petek sem veliko jokala. Vesela sem bila, kako so me v nedeljo pričakali v cilju,« je občutke ob tekmovalnem slovesu na finalnih preizkušnjah letošnjega svetovnega pokala opisala Štuhec.

Ilka Štuhec je v svetovnem pokalu osvojila 11 zmag. FOTO: Alan Kavčič.

Vrhunski rezultati ljudem veliko pomenijo

Specialistka za hitre discipline je na ogled postavila tudi lovorike, ki jih je osvojila v karieri, pri čemer je posebej izstopal pokal za zmago na pokalu sladkosned, ki ga je osvojila pri osmih letih.

»To je bil pokal, ki sem si ga zelo želela. Kot eno večjih rezultatskih prelomnic, bi izpostavila tudi prvo zmago v svetovnem pokalu, o kateri sicer nisem veliko razmišljala,« se je prvih smučarskih korakov spominjala Štuhec.

Konec kariere za Štuhec pomeni tudi konec pričakovanj in pritiska javnosti, ki jih je na športni poti doživljala na svoji koži. »Velike histerije in vsega kar s sabo prinesejo rezultati, po prvih dveh zmagah v Lake Louisu nisem občutila, saj smo bili precej oddaljeni od Slovenije in v drugem časovnem pasu. Vsekakor pa je lepo videti, da vrhunski rezultati ljudem veliko pomenijo.«

Štuhec je ob tem v isti sapi še izpostavila, da se slovenski vrhunski športniki zavedajo, da nimajo najboljših pogojev za trening, ko je govora o hitrih disciplinah, a jih vztrajno delo vseeno pripelje do vrhunskih rezultatov. »Mislim, da smo glede tega pravi fenomen,« je dejala Štuhec.

Mariborčanka še nima jasnih načrtov, kaj bo počela po koncu kariere. »Vem, da bom našla nekaj drugega, kar me veseli in bom ves svoj čas voljo in energijo posvetila temu. Moram pa reči, da se v delu v pisarni ne vidim, prav tako ne čutim pretirane potrebe, da bi se nova kariera morala začeti že 'včeraj'. Zaenkrat pa se ne vidim v trenerskih vodah.«

Na vidiku ni naslednice

Na novinarsko vprašanje, ali jo kaj skrbi, ker na vidiku ni naslednice, je odgovorila: »O tem nisem posebej razmišljala, saj sem imela veliko dela sama s sabo. Vsekakor pa je žalostno videti, da ni nekoga, ki bi bil sposoben stopiti v te čevlje. Ob tem se zavedam, da ima vsak svojo pot, a morda lahko tudi sama pri tem v manjši meri pomagam.«

Mlajšim generacijam je ob tem sporočila, da naj vztrajajo na športni poti in enostavno počnejo to, kar imajo radi.

Poleg dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku je Štuhec v omenjeni disciplini osvojila tudi mali kristalni globus v sezoni 2016/17. V isti sezoni je bila najboljša tudi v kombinaciji ter bila druga v superveleslalomskem seštevku in skupnem seštevku svetovnega pokala. Druga v seštevku superveleslalomov je bila še v sezoni 2022/23.

Letos je bila v svetovnem pokalu v smukaškem seštevku 15., v superveleslalomskem pa 22.

V svetovnem pokalu je osvojila 11 zmag.