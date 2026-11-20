Jaka Zrnec, 20-letni vratar Brinja Grosuplje, je pritegnil pozornost klubov iz dveh sosednjih držav. Hrvaški Večernji list poroča, da se zanj resno zanima splitski Hajduk, ki naj bi na naslov slovenskega prvoligaša že poslal uradno ponudbo. V Italiji se med zainteresiranimi klubi omenjata Atalanta in Bologna.

Zrneca se v naslovih tujih medijev označuje za slovenskega »čudežnega dečka«, ki bi lahko postal dolgoročna rešitev za Hajdukova vrata. Prestop za zdaj ni potrjen, le ponujen.

Italijani hvalijo tudi njegovo levo nogo

Italijanski mediji pišejo, da v Bergamu že razmišljajo o prihodnosti svojega vratarskega položaja. Prvi vratar ostaja Marco Carnesecchi, vendar želijo biti pripravljeni tudi na možnost njegovega odhoda prihodnje poletje.

Med kandidati omenjajo brazilskega vratarja Pedra Morisca iz Coritibe, Zrneca pa spremljajo predvsem kot obetavnega igralca za prihodnost. Pri Slovencu izpostavljajo reflekse, telesne sposobnosti in zanesljivost pri posredovanjih. Hvalijo tudi njegovo igro z nogami, predvsem kakovostno levo nogo, s katero lahko sodeluje pri gradnji napadov.

Pogodba ga veže do leta 2029

Zrnec je v tej sezoni slovenskega prvenstva zbral 15 nastopov, prejel 25 zadetkov in štirikrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Transfermarkt njegovo tržno vrednost ocenjuje na 175.000 evrov. Po prejetih informacijah ima z Brinjem pogodbo do leta 2029, zato morebitni odhod zahteva tudi dogovor z grosupeljskim klubom.

Prvo profesionalno pogodbo je podpisal letos poleti, ko je za člansko moštvo že odigral 47 tekem. V Brinju je od svojih prvih nogometnih korakov, za prvo ekipo pa je debitiral marca 2024. Širša slovenska javnost ga je spoznala tudi ob pokalnem presenečenju proti Mariboru. Pri izvajanju enajstmetrovk je najprej ubranil strel, nato pa še sam uspešno izvedel odločilno enajstmetrovko za napredovanje svojega kluba. Jaka Zrnec podpisal prvo profesionalno pogodbo.

Mama je bila rokometna reprezentantka

Zrnec prihaja iz športne družine. Kot smo že poročali, je njegov oče Andraž Zrnec predsednik Brinja, mama Branka Mijatović pa nekdanja slovenska rokometna reprezentantka. Septembra je mladi vratar dočakal tudi prvi vpoklic v slovensko reprezentanco do 21 let. Ob tem so v njegovem klubu poudarili, da je doma vzgojeni nogometaš za prvo ekipo takrat zbral že več kot 50 nastopov.