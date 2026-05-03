Incident na tekmi! Zvezdnik Crvene zvezde pretepal slovenskega košarkarja (VIDEO)

Na četrtfinalni tekmi srbskega košarkarskega prvenstva med Zlatiborjem iz Čajetine in Crveno zvezdo je prišlo do fizičnega obračuna med Matejem Čibejem in Nikolo Kalinićem. Do incidenta je prišlo po enem izmed kontaktov, ko sta igralca izgubila ravnotežje in padla na parket, pri tem pa se zapletla z nogami.

Po padcu je Kalinić nasprotnika zadržal na tleh in ga večkrat udaril s pestjo. Posnetki kažejo tudi, kako je Čibej tik pred tem zamahnil proti Kaliniću, vendar je slovenski košarkar pojasnil, da ni šlo za nameren udarec, temveč za instinktivno reakcijo ob padcu. Po njegovih besedah se je situacija razvila po blokadi, ko sta igralca padla drug na drugega. Ob poskusu vstajanja naj bi ga Kalinić zadržal z nogami, zaradi česar je ponovno padel. Pri tem se je ujel na roko, da bi preprečil udarec z glavo ob tla. V nadaljevanju se je branil predvsem tako, da si je pokrival obraz.

Dogajanje so prekinili soigralci, ki so posredovali in ločili igralca. Primer bo obravnavalo vodstvo tekmovanja, ki bo odločalo o morebitnih disciplinskih ukrepih.