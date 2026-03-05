Ste videli, kaj so naredile Iranke ob himni? Izraz na obrazu selektorice pove vse ... (VIDEO)

Nogometašice iranske reprezentance so ob odprtju azijskega pokala za ženske povzročile veliko pozornosti, ko med izvajanjem državne himne niso zapele niti besede. Pred tekmo proti Južni Koreji na stadionu v Gold Coastu so igralke nepremično zrle predse in niso pele himne. Njihova zadržanost ni ostala neopažena – del občinstva je reagiral z negodovanjem, po tekmi, ki jo je Južna Koreja dobila s 3:0, pa se je s tribun zaslišal tudi aplavz.

Selektorica Marziyeh Jafari je prizor opazovala s klopi, njen izraz na obrazu pa je še okrepil ugibanja o morebitnem sporočilu, ki so ga igralke želele poslati.

Napeto politično ozadje

To dejanje prihaja v izjemno občutljivem trenutku, ko potekajo siloviti ameriško-izraelski zračni napadi, v katerih je bil ubit iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenei. Iran je nato odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na Izrael in posamezne države v regiji, povezane z ZDA.

Na novinarski konferenci dan prej so kapetanko Zahro Ghanbari in selektorica vprašali o politični situaciji, vendar je bil njun odgovor prekinjen z opombo, naj bo pozornost usmerjena izključno na šport.

Kljub temu so številni molk med izvajanjem himne razumeli kot dejanje z jasnim sporočilom.