Nekdanji hrvaški smučarski as o veri in srečanjih s smrtjo: »Ne bojim se je preveč, bil sem ji blizu že velikokrat« (VIDEO)

Nekdanji alpski smučar Ivica Kostelić je povedal, da se smrti »ne boji preveč« ter da življenje po smrti absolutno obstaja. Tako je bil gost epizode podkasta »5 Minutes Left« avtorja Kristijana Jalšića. Na začetku pogovora je Kostelić dodal, da je smrt neizogibna, saj »od tod nihče ne odide živ«. Povedal je, da je imel v življenju veliko težkih trenutkov ter da je imel tesne stike s smrtjo »kar velikokrat«.

Ko sta se dotaknila teme vere, je Ivica potrdil, da verjame v Boga, ter poudaril, da so ga prav ti težki trenutki še dodatno usmerili k veri.

Na vprašanje o vrednosti življenjskih dosežkov je povedal, da pri Bogu uspeh ni odločilen, temveč bo največ štelo, kakšen je bil človekov odnos do drugih.

»Ukvarjam se s tem, ker me to izpolnjuje«

Ivica je spregovoril tudi o ekstremnih športih ter zavrnil tezo, da gre pri tem za izzivanje smrti. Na vprašanje, zakaj se ukvarja z ekstremnimi športi, če obstaja realna možnost, da pri tem umre, Ivica odgovarja:

»Ukvarjam se s tem, ker me to izpolnjuje, in vsak ima pravico upravljati z lastnim življenjem ob neki meri razuma,« je komentiral Kostelić.

Ivica je povedal, da z družino preživlja »zelo veliko časa« in da na svoje otroke ne pritiska glede uspeha. Na vprašanje, ali so mu kdaj ponudili zagotovljeno zmago pod nepoštenimi pogoji, Ivica odgovarja, da ga »nepošteno zmagovanje absolutno ne zanima«, prijatelja, ki bi goljufal, pa bi najprej opozoril, nikoli pa najprej prijavil.

»Življenje po smrti absolutno obstaja«

Kostelić je priznal, da mu je lažje lagati, ko poskuša zaščititi druge, kot pa priznati odgovornost. Na koncu epizode je izrazil prepričanje, da življenje po smrti obstaja. »Absolutno obstaja. Gotovo je. Ni nam treba skrbeti,« je dejal.