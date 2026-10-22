Izjemen uvod Dončića v novo sezono, vsi strahovi so bili odveč (FOTO)

»Pozdravljeni navijači. Hvala vam za podporo. Začenjamo novo obdobje. Ta sezona bo posebna,« je pred prvo tekmo navijačem v Crypto.com Areni obljubil Luka Dončić. In vsaj uvod v sezono je nakazal, da bi jezerniki in Dončić res lahko predstavljali resnega kandidata za najvišja mesta. V ekipi namreč ni bil razpoložen le Dončić, ki je zadel tudi pet trojk, izgubil pa šest žog.

Sedemindvajsetletni Ljubljančan se je izjemno ujel z Walkerjem Kesslerjem, ki je dosegel 26 točk in devet skokov, Austin Reaves je dodal 23 točk. Bržkone pa je trojica sposobna še več, a denimo Dončić ob visoki prednosti, ki je znašala že 35 točk, v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket. V nasprotnem bi bil že v uvodu blizu tudi trojnemu dvojčku. Zelo napeta je bila prva četrtina, ki jo je ekipa iz Kalifornije dobila s 34:33, na nasprotni strani pa je blestel Stephen Curry, na koncu s 23 točkami tudi najbolj učinkoviti bojevnik.

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Trd dvoboj se je nadaljeval in šele v končnici prvega polčasa so gostitelji vendarle našli svoj ritem in ob menjavi strani so 17-kratni prvaki vodili 66:52. Tudi po zaslugi Dončića, ki je polčas ob pisku sirene zaključil s trojko s svoje polovice igrišča. V tretjem delu je razlika presegla 30 točk. Najvišja je bila v uvodu v zadnjo četrtino, ko je Matisse Thybulle dosegel trojko za 105:70 in dogajanje na parketu je bilo le še formalnost. Morda bi bilo domačim težje, če bi na nasprotni strani zaigral tudi Jimmy Buttler, ki pa še ni nared za tekmovalne napore. »Tekmo smo dobili z dobro obrambo. V prvi četrtini nam ni šlo, nato smo se zbrali in igra se nam je odprla. Mislim, da smo imeli nato na igrišču obilo zabave,« pa je recept za uspeh potrdil slovenski reprezentant.

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Naslednja tekma v ligi bo poslastica za ljubitelje košarke iz mesta angelov. V soboto zjutraj po slovenskem času bo tam na sporedu mestni derbi med LA Lakers in LA Clippers, ki so dobro formo ponoči potrdili z visoko zmago 121:96 proti Sacramentu, s 30 koši pa je nase opozoril Darius Garland.