Izredno cenjeni Kyle Shanahan udeležen v prometni nesreči, dobil številne poškodbe

Glavni trener moštva San Francisco 49ers Kyle Shanahan se je poškodoval v prometni nesreči, zato ga v uvodu sezone ne bo ob robu igrišča, francoska tiskovna agencija AFP povzema današnje sporočilo kluba iz lige NFL. ESPN, ki se sklicuje na neimenovane vire, piše, da ima Shanahan hud pretres možganov, zlomljen nos, tri rebra in roko, na obrazu pa je potreboval 40 šivov. V klubu so njegove poškodbe opisali kot »takšne, ki ne ogrožajo življenja«. »Trener Shanahan bo ob začetku priprav sodeloval pri klubskih dejavnostih v omejenem obsegu, medtem ko bo okreval,« so še zapisali pri 49ers ter dodali, da ga bo začasno zamenjal pomočnik Chris Foerster s strokovnim štabom.

Drugi voznik ni bil poškodovan

Do prometne nesreče naj bi prišlo že 14. julija v bližini Shanahanovega doma v severni Kaliforniji. V nesreči sta bila udeležena trenerjev avtomobil in športni terenec. Namestnik načelnika policije v Palo Altu Nicholas Martinez je za ESPN povedal, da drugi voznik ni bil poškodovan, pri nesreči pa nista bila prisotna alkohol ali prepovedane droge. Policija zaradi trčenja ni izdala nobene kazni.

Shanahan, ki je star komaj 46 let, velja za enega najbolj cenjenih in vplivnih trenerjev v ligi NFL. Trenersko pot je začel kot ofenzivni koordinator, v devetih sezonah na čelu moštva San Francisco 49ers pa je ekipo dvakrat popeljal do Super Bowla. Leta 2020 in 2024 so njegovi varovanci v finalu izgubili proti moštvu Kansas City Chiefs. Pod Shanahanovim vodstvom je delovalo tudi več zdajšnjih glavnih trenerjev NFL, med njimi Klint Kubiak (Las Vegas Raiders), Mike LaFleur (Arizona Cardinals) in Robert Saleh (Tennessee Titans).