Jaka Bijol: Če želiš napredovati, moraš tudi ven iz cone udobja

NOGOMET

Steber obrambe slovenske reprezentance v nogometu, piše zanimivo zgodbo. Pomembno je, da stojiš za odločitvami.

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol šele vstopa v najboljša leta svoje kariere, a je doživel že marsikaj. Igral je v Rusiji, se uveljavljal v Italiji in prestopil v Anglijo – v najmočnejše prvenstvo na svetu, kjer v dresu Leedsa postaja nepogrešljiv. Uveljavil se je tudi kot odločen glas in pomočnik kapetana v slovenski reprezentanci, kjer si obrambe brez visokoraslega Korošca ne znamo več predstavljati. O nogometnih korakih, odraščanju, vzponih in padcih se je z njim v Delovem podkastu Junaki športa pogovarjal David Ševo, ki nogometno kariero gradi v vrstah ljubljanske Olimpije. Prve ...