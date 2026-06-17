Jakov Fak bo lovil tekme med treningi in družino: »Nogomet imam res rad«

POKLJUKA

Jakov Fak rad gleda nogomet, veseli se tudi dirke po Franciji. V teh dneh se pripravlja in spoznava novega trenerja.

Ne preseneča, da svetovno prvenstvo v nogometu glede na globalno odmevnost posebej pritegne tudi pozornost športnikov iz pisane palete drugih panog, med njimi tudi zimskih. Tako je tudi pri Jakovu Faku, najboljšemu slovenskemu biatloncu, lastniku dveh naslovov svetovnega prvaka in dveh olimpijskih kolajn. Prvo je osvojil v Vancouvru 2010, takrat še za hrvaško reprezentanco. Zgodba o njegovi selitvi k slovenski vrsti zaradi boljših razmer je znana kakor tudi spoznanje o tem, da vedno znova stiska pesti za športnike in ekipe tako iz Slovenije kot Hrvaške. Na zadnji pripravljalni tekmi med ...