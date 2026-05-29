  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Jan Kozamernik: V Tokiu najdeš vse, kar si želiš

V slovenski reprezentanci je že med starejšimi odbojkarji.
Jana Kozamernika na Japonskem spremlja tudi družina, življenje je vsem všeč. FOTO: Mediaspeed.net
Jana Kozamernika na Japonskem spremlja tudi družina, življenje je vsem všeč. FOTO: Mediaspeed.net
Nejc Grilc
 29. 5. 2026 | 17:17
3:48
A+A-

V Italiji je užival ugled in ustvaril lepo igralsko kariero, a je Jana Kozamernika vleklo drugam. Natančneje na Japonsko, kjer je prvo sezono odbojko večinoma spremljal od daleč in se privajal na življenje v velemestu. V Tokiu bo že prihodnje leto drugače, v klubu ga čaka veliko pomembnejša vloga, še prej pa bo z reprezentanco poskušal ponoviti lanske dosežke v ligi narodov. V kapetanski vlogi je pomlajeno sredino pripeljal pred prag kolajne, s podobnimi izzivi se bo srečeval tudi v naslednjih štirih mesecih.

Reprezentanci ste se pridružili tik pred ligo narodov. Kakšen je vaš cilj za letošnje poletje?

»Res je, liga narodov je pred vrati. Za nas je to obdobje, v katerem iščemo predvsem svojo igro, veliko je novih fantov in v igri še nismo, kjer bi radi bili. V ozadju je seveda tudi svetovna lestvica, zato moramo k tekmovanju pristopiti resno. Vsak dvoboj je lahko ključen in ti veliko vzame. Treba bo iti korak za korakom. Nismo bili vsi skupaj od začetka, igralci smo se priključevali v različnih obdobjih, zato mora biti na začetku večji poudarek na naši igri, šele nato na rezultatih in tekmecih.«

Slovenska izbrana vrsta je že lani začela s pomlajevanjem, v kakšni podobi bo letos?

»To je ena od stvari, ki jih moramo zdaj ugotoviti. Ne vemo, kakšna bo naša optimalna postava, a Nika Mujanovića bi bilo škoda posesti na klop, ima velik potencial in igra dobro. Če bomo lahko z njim igrali na položaju sprejemalca, nam bo to odprlo veliko dobrih možnosti, zelo nevarni bomo v napadu. Tekem je veliko, zato moraš imeti odprte različne možnosti. Ne vem, kaj ima v mislih trener, na koncu je to njegova odločitev, a tudi to vadimo. Več možnosti, kot imamo, težje bo za nasprotnike, da preberejo našo igro.«

Vse gre v smer marketinga oziroma sistema, ki se zgleduje po ligi NBA.

Azijski trg je zelo pomemben za ligo narodov, tudi sami imate z njim veliko izkušenj.

»Azija v športnem smislu zelo napreduje. Vse gre v smer marketinga oziroma sistema, ki se zgleduje po ligi NBA, kjer je veliko poudarka na tem, da igralce in igro približajo navijačem. Veliko je vsebin iz zakulisja, gradi se zvezdnike. Pri tem so zelo dobri. Liga narodov očitno meri na to, da bi pridobila čim več gledalcev iz Azije. To je dobro za nas in zanje. Res pa je, da s tem pridejo potovanja, ki so za nas manj ugodna. A tako je vsako leto, zato se nam ni treba spotikati ob to. Azijski navijači zelo dobro navijajo, prihajajo na tekme, dvorane so polne, kar je tudi nam v veselje.«

Za vami je prva sezona na Japonskem, kako ste se prilagodili na življenje?

»Točnost, red in natančnost so stvari, ki so za našo kulturo precej drugačne oziroma jih drugače dojemamo. Po drugi strani pa sem tudi sam takšen, zato mi je to ustrezalo. Na Japonskem sem to izkusil tudi v življenju zunaj odbojke. Živel sem v Tokiu, ki je zelo raznoliko mesto. Tam najdeš vse, kar si želiš, zato nisem imel težav s privajanjem. Hrano imam rad. Moja žena in otrok sta uživala, kar je na koncu najpomembnejše. Tudi zaradi tega sem sezono preživel lažje. Ne le z igralskega vidika, ampak tudi življenjskega. Ker sem se lahko osredotočil še na zasebno življenje, me je to lažje peljalo skozi sezono.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jan KozamernikJaponskakarieraodbojka
ZADNJE NOVICE
17:17
Šport  |  Športni trači
POGOVOR

Jan Kozamernik: V Tokiu najdeš vse, kar si želiš

V slovenski reprezentanci je že med starejšimi odbojkarji.
Nejc Grilc29. 5. 2026 | 17:17
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: na ta dan bo večja možnost prevar, napak in netransparentnosti (Suzy)

Do torka bo več lahkotne pomladne energije. Iskali bomo zabavo, nova doživetja, se družili, vodila nas bo radovednost.
29. 5. 2026 | 17:00
16:49
Bulvar  |  Domači trači
BUREN RAZPLET

Jan brez filtra o Urški in Žanu: »Moj brat bi danes plačeval preživnino za otroka, ki ni njegov« (VIDEO)

Spregovoril je o družinski drami, splavu in razpadu odnosa.
29. 5. 2026 | 16:49
16:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Skozi predore in serpentine po naši najvišji cesti do prelepih razgledov (FOTO)

Na poti iz Bovca na Predel se odcepi pri mostu prek Mangartskega potoka in se povzpne skoraj do Mangartskega sedla na višini 2072 metrov.
29. 5. 2026 | 16:17
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNO

Črna statistika se veča: v prometni nesreči umrl moški, s sopotnikom je hudo

Policijska uprava je bila o tej prometni nesreči obveščena nekaj čez 13. uro.
29. 5. 2026 | 16:05
15:45
Lifestyle  |  Stil
TRAJNOSTNO

Kadar nogavice izgubijo svoj par, naredimo z njimi to

Z nekaj domišljije lahko postanejo povsem učinkovit in trajnosten pripomoček za čiščenje, organizacijo.
29. 5. 2026 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Jan Kozamernik: V Tokiu najdeš vse, kar si želiš