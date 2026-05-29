Jan Kozamernik: V Tokiu najdeš vse, kar si želiš

V Italiji je užival ugled in ustvaril lepo igralsko kariero, a je Jana Kozamernika vleklo drugam. Natančneje na Japonsko, kjer je prvo sezono odbojko večinoma spremljal od daleč in se privajal na življenje v velemestu. V Tokiu bo že prihodnje leto drugače, v klubu ga čaka veliko pomembnejša vloga, še prej pa bo z reprezentanco poskušal ponoviti lanske dosežke v ligi narodov. V kapetanski vlogi je pomlajeno sredino pripeljal pred prag kolajne, s podobnimi izzivi se bo srečeval tudi v naslednjih štirih mesecih.

Reprezentanci ste se pridružili tik pred ligo narodov. Kakšen je vaš cilj za letošnje poletje?

»Res je, liga narodov je pred vrati. Za nas je to obdobje, v katerem iščemo predvsem svojo igro, veliko je novih fantov in v igri še nismo, kjer bi radi bili. V ozadju je seveda tudi svetovna lestvica, zato moramo k tekmovanju pristopiti resno. Vsak dvoboj je lahko ključen in ti veliko vzame. Treba bo iti korak za korakom. Nismo bili vsi skupaj od začetka, igralci smo se priključevali v različnih obdobjih, zato mora biti na začetku večji poudarek na naši igri, šele nato na rezultatih in tekmecih.«

Slovenska izbrana vrsta je že lani začela s pomlajevanjem, v kakšni podobi bo letos?

»To je ena od stvari, ki jih moramo zdaj ugotoviti. Ne vemo, kakšna bo naša optimalna postava, a Nika Mujanovića bi bilo škoda posesti na klop, ima velik potencial in igra dobro. Če bomo lahko z njim igrali na položaju sprejemalca, nam bo to odprlo veliko dobrih možnosti, zelo nevarni bomo v napadu. Tekem je veliko, zato moraš imeti odprte različne možnosti. Ne vem, kaj ima v mislih trener, na koncu je to njegova odločitev, a tudi to vadimo. Več možnosti, kot imamo, težje bo za nasprotnike, da preberejo našo igro.«

Azijski trg je zelo pomemben za ligo narodov, tudi sami imate z njim veliko izkušenj.

»Azija v športnem smislu zelo napreduje. Vse gre v smer marketinga oziroma sistema, ki se zgleduje po ligi NBA, kjer je veliko poudarka na tem, da igralce in igro približajo navijačem. Veliko je vsebin iz zakulisja, gradi se zvezdnike. Pri tem so zelo dobri. Liga narodov očitno meri na to, da bi pridobila čim več gledalcev iz Azije. To je dobro za nas in zanje. Res pa je, da s tem pridejo potovanja, ki so za nas manj ugodna. A tako je vsako leto, zato se nam ni treba spotikati ob to. Azijski navijači zelo dobro navijajo, prihajajo na tekme, dvorane so polne, kar je tudi nam v veselje.«

Za vami je prva sezona na Japonskem, kako ste se prilagodili na življenje?

»Točnost, red in natančnost so stvari, ki so za našo kulturo precej drugačne oziroma jih drugače dojemamo. Po drugi strani pa sem tudi sam takšen, zato mi je to ustrezalo. Na Japonskem sem to izkusil tudi v življenju zunaj odbojke. Živel sem v Tokiu, ki je zelo raznoliko mesto. Tam najdeš vse, kar si želiš, zato nisem imel težav s privajanjem. Hrano imam rad. Moja žena in otrok sta uživala, kar je na koncu najpomembnejše. Tudi zaradi tega sem sezono preživel lažje. Ne le z igralskega vidika, ampak tudi življenjskega. Ker sem se lahko osredotočil še na zasebno življenje, me je to lažje peljalo skozi sezono.«