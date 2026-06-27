Janja premaknila še dva mejnika: kot prva ženska preplezala smer Bibliographie

Janja Garnbret, kakršno poznamo: nasmejana, zgovorna, prijazna. V 20. nadstropju Kristalne palače, kjer so se v sončnem vremenu videle tako Kamniško-Savinjske kot malo bolj oddaljene Julijske Alpe, je imela Korošica dva razloga za zadovoljstvo. Najprej je kot prva ženska premagala smer Bibliographie 9b+ v francoskih Alpah, potem v Innsbrucku dosegla še rekordno in jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

Dve leti in 21 delovnih dni je bilo potrebnih, da je Janja preplezala Bibliographie v Ceusu. »Ta zadnja dva tedna sta bila nora. Že hoja do smeri je dolga in naporna. Sama smer pa je fizično ena najbolj zahtevnih na svetu, zahteva veliko treninga in priprav. Za slednje je poskrbel Roman (Krajnik, njen trener; op. p.), samo plezanje pa je bilo na meni. Bíla sem veliko bitk sama s seboj. Veliko sem se naučila, predvsem potrpežljivosti. V Innsbruck sem nato prenesla to pozitivno energijo in dosegla to zmago,« je povedala Garnbretova, ki je bila na prvih dveh tekmah na Kitajskem druga, zdaj pa je dosegla mejo 50.

»Je že tako, da so pri meni druga mesta kot poraz. Veliko se je govorilo o tej 50. zmagi, vse od novembra lani. Na Kitajskem se ni izšlo, in čeprav nisem čutila pritiska, je bil ta mejnik vedno prisoten nekje v malih možganih. V Innsbrucku se je vse izšlo sanjsko in zares sem uživala tudi na klasični tekmi,« pravi dvakratna olimpijska prvakinja, ki bo naslednjič nastopila v začetku septembra na domači tekmi v Kopru.

»Do Bibliographie je vse potekalo tako počasi, tega nisem vajena, ker je moj življenjski ritem hiter. Kar dolgočasila sem se že, potem pa se je v dveh tednih toliko zgodilo, da spet potrebujem malo miru. Ta dva uspeha je treba proslaviti, ker ni bilo časa za to, potem malo uživanja na morju, zatem pa Koper in spet plezanje v naravni skali,« je kratkoročne načrte predstavila 27-letna šampionka.

Zanimivo, da je pri športnem plezanju razlika med ženskami in moškimi zares majhna, skoraj je ni več. »Mislim, da smo lahko enakovredne. Moški so sicer močnejši, a plezanje je veliko več kot to. Lepo je, da se lahko učimo drug od drugega. Bilo je rečeno, da ženska ne more preplezati smeri 9a, pa se je to zgodilo. Potem so rekli, da ne zmore težavnosti 9b, pa je uspelo najprej Brooke (Raboutou, lani je premagala Excalibur; op. p.), zdaj še meni. Dobro je, da si ženske vse več upamo,« je bila ponosna Garnbretova, ki ob pogledu na slovenske gore ne vidi več izziva: »V Sloveniji sem preplezala vse, kar sem si želela.«

Milijon sledilcev

Deset let je minilo od njene prve zmage. »Zdaj se bolje poznam. Strast ostaja, a zdaj sem izkušena. Ostajam zvesta sama sebi in še vedno uživam v plezanju kot takrat.« Pred tremi leti je dosegla 40. zmago, takrat je imela na Instagramu 500.000 sledilcev, zdaj jih ima milijon in je zares globalna zvezda. »To je tudi odgovornost, saj sem vsem na očeh. Moram dajati dober zgled,« je še povedala slovenska športna kraljica, ki ima glavni cilj ubranitev naslova olimpijske prvakinje leta 2028 v Los Angelesu.