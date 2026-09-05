Janković delal sklece in trebušnjake, igral pa tudi igro, ki je marsikdo ne pozna (VIDEO)

Dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković je znan po tem, da gre rad na Golovec. A tega je za kratek čas zamenjal za igro pickleball. Sodeč po posnetku, ki ga je objavil na Facebooku in Instagramu, je to igro igral v Tivoliju, kjer ta vikend potekata Ljubljanski festival športa in Festival zdravja.

Tako kot marsikdo tudi Janković igre pickleball prej ni poznal. »Ko sem slišal, da bom igral pickleball, nisem sploh vedel, da se igra z loparjem. Ampak ok, vedno je fino preizkusiti kaj novega. Potem se pa vrniti nazaj k tistemu, kar imaš najraje. Golovec,« je zapisal na omenjenem družbenem omrežju. Igra pickleball je sicer sorodna tenisu. Tudi to igro se igra z loparjem, bodisi samostojno bodisi v dvojicah.

Kot je videti na posnetku, je Janković igral v igri dvojic, na drugi strani pa mu je stal voditelj Klemen Bučan. Pred tekmo je bil ljubljanski župan zelo optimističen: »Po mojem bo Klemen predal zaradi poškodbe.« A se je nato hitro popravil in povedal, da bo Klemen zmagal. Napovedal je, da bo voditelja izzval na trebušnjake. Te je Janković res delal. A ne samo njih. Na posnetku je videti, da je delal tudi sklece.