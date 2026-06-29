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NOGOMET

Japonec se veseli resne Brazilije: je evropska Japonska zrela za velika dejanja?

Na SP v nogometu že prve tekme šestnajstine finala.
Brazilski navijač ima jasno sporočilo za selektorja Carla Ancelottija, Neymarja želi videti na igrišču. Foto: John E Sokolowski/Imagn Images Via Reuters
Brazilski navijač ima jasno sporočilo za selektorja Carla Ancelottija, Neymarja želi videti na igrišču. Foto: John E Sokolowski/Imagn Images Via Reuters
Gorazd Nejedly
 29. 6. 2026 | 06:30
4:47
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Za Brazilijo in njenega selektorja Carla Ancelottija se svetovno prvenstvo v nogometu dejansko začenja drevi (21.00) v Houstonu: prvi tekmeci petkratnih svetovnih prvakov v izločilnem delu tekmovanja, ki sta ga s sinočnjo prvo tekmo šestnajstine finala odprla Kanada in Južna Afrika, so vse prej kot avtsajderji, prej zelo neugodni in nekoč njihovi učenci Japonci. Z zmago in dvema neodločenima izidoma v zelo zahtevni skupini so še tukaj edini azijski predstavniki presegli izkupiček iz Katarja, kjer so jih v osmini finala po streljanju enajstmetrovk izločili Hrvati. Na Arabskem polotoku so ...
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