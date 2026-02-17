Japonska deskarka po porazu na olimpijskih igrah ponižana in primorana v delo spolne delavke

Melo Imai je že pri rosnih 18 letih je veljala za veliki up japonskega deskanja na snegu. Istega leta je prvič nastopila tudi na zimskih olimpijskih igrah, leta 2006 v Torinu. A njena kariera ni trajala dlje od tega – med nastopom v disciplini halfpipe je tako grdo padla, da so jo morali odnesti s proge. Tekmovanje je končala na 34. mestu od 34 tekmovalk. Namesto sočutja pa je od domače dežele doživela sramotenje in ostre kritike. Nekateri mediji so njeno udeležbo na igrah celo označili za »zapravljanje davkoplačevalskega denarja« in »sramoto Japonske«.

Pritisk je bil za mlado dekle preprosto prevelik

»Ne gre le za to, da sem se poškodovala, celotna izkušnja je bila grozna. Že pred igrami sem imela stalen strah pred neuspehom, občutek, kot da me duši. Tako je bilo skozi vso mojo kariero.« Po nesrečnem nastopu na desko ni več stopila, poročila se je in postala mati dveh otrok. Ker drugega kot deskanja ni obvladala, se je bila primorana zaposliti kot hostesa v baru. Pot jo je peljala vedno globlje, dokler se ni ustalila v industriji za odrasle. Ni šlo samo za prodajo erotičnih slik, ampak tudi nastope v pornografskih filmih. V enem izmed intervjujev je razkrila, da je v tem obdobju dejansko zaslužila zelo veliko denarja in da si je lahko privoščila razkošen življenjski slog.

Kriva je stroga domača in državna vzgoja

Del razlogov za tako drastičen preobrat v miselnosti pripisuje svoji strogi vzgoji. Do 17. leta jo je vzgajal oče, ki je bil hkrati njen trener. Kot je povedala leta 2016, ji je povsem prepovedoval vse, kar je spominjalo na ženskost – nošenje kril, ličenje, sestajanje s fanti in podobno. »Zavidala sem vrstnikom, ki so imeli svobodo početi stvari, ki so za večino najstnikov povsem običajne. Sama nisem imela te možnosti, ker sem čutila, da očetu ne smem nasprotovati.« Poudarila je, da ji je delo v industriji za odrasle pomagalo premagati sramežljivost in okrepiti samozavest. Skozi leta se je začela bolj ceniti in verjeti vase, še trdi.

2022 se je želela vrniti na olimpijske igre in oprati ime, a ji ni uspelo

Kljub burnemu življenjskemu obdobju se je Imai ponovno vrnila k deskanju na snegu. Leta 2018 je po vrnitvi k resnemu treningu osvojila naslov na japonskem državnem prvenstvu. Upala je tudi na nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, vendar se ji ta želja ni uresničila. »O mojem življenju je bilo napisanega veliko, a ljudje naj me ne sodijo le po tem, kar so prebrali. Če govorite z menoj, boste videli, da ni vse negativno. Uživam v svojem delu in znova deskam,« je takrat povedala za medije. Danes se posveča tudi treniranju – med drugim poučuje sina in hčerko. Pravi, da jima želi šport predstaviti na sproščen način, brez pritiska, kot je bilo to storjeno njej.