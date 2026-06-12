Je Jan Oblak storil usodni korak? Vso pozornost na sliki z Olgo je ukradel en detajl (FOTO)

Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak je po nedavni reprezentančni akciji ponovno v objemu svoje partnerice Olge Danilović. Ta je na družbenem omrežju Instagram objavila sliki, na katerih pa lahko opazimo en zanimiv detajl. Na prstancu njene roke se nahaja krasen prstan. To je med ljudmi nemudoma sprožilo val ugibanj, ali sta naredila korak naprej v svojem razmerju. Prstan na roki bi lahko pomenil, da sta se zaročila. Olga je poleg fotografije zapisala le besedo »najsrečnejša«. No, uradne potrditve z njune strani o zaroki še nismo zasledili, a lahko se zgodi, da bosta zaroko kmalu potrdila. Če bo res prišlo do poroke, bo ta zagotovo ena najbolj odmevnih na regionalni športni sceni.

On nogometaš, ona tenisačica

Javnost je to, da sta Jan in Olga par, izvedela že leta 2023. Par deluje v javnosti zelo srečno. Oba sta sicer profesionalna športnka, kar njunemu odnosu prinaša posebno globino, saj si delita podobne izkušnje, izzive in ritem življenja.

Jan že vrsto let igra za enega najboljši evropskih nogometnih klubov, Atletico Madrid, kjer velja za steber ekipe. Olga pa je prav tako predana vrhunskemu športu - je profesionalna teniška igralka, ki na trenutni WTA lestvici zaseda 197. mesto v kategoriji posameznic, v kategoriji dvojic pa je na 135. mestu. Kljub izjemno natrpanim urnikom, nenehnim potovanjem in treningom na različnih koncih sveta dokazujeta, da se z medsebojnim razumevanjem, podporo in pravo mero prilagajanja da uspešno premoščati razdalje.