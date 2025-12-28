  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA ZABAVA

Kaj vse čaka obiskovalce spektakla v Kranjski Gori?

Naslednji konec tedna v Kranjsko Goro prihaja smučarska karavana. Organizatorji obljubljajo bogat spremljevalni program in veliko zabavo.
V Kranjski Gori se vnovič nadejajo izvrstnega obiska in pravega vzdušja. FOTO: Matej Družnik

V Kranjski Gori se vnovič nadejajo izvrstnega obiska in pravega vzdušja. FOTO: Matej Družnik

Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic

Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic

Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed

Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed

V Kranjski Gori se vnovič nadejajo izvrstnega obiska in pravega vzdušja. FOTO: Matej Družnik
Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic
Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed
Tim Erman
 28. 12. 2025 | 08:35
3:22
A+A-

Vsako smučarsko tekmovanje v Sloveniji je edinstven praznik. A organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori, ki bo 3. in 4. januarja gostila dve tekmi alpskih smučark, obljubljajo tudi neustavljivo zabavo.

»Takšna, kot je rdeča nit letošnjega tekmovanja, moč žensk in neustavljiva zabava, takšen je tudi poudarek na spremljevalnem programu. Organiziran bo na prizorišču v soboto in nedeljo in bo temeljil na zabavi, glasbi, animaciji in aktivaciji sponzorjev, « je prejšnji teden na novinarski konferenci povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič.

Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed
Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed

Sedaj je znano tudi, kako bo naslednji teden potekal spremljevalni program. V petek, na dan pred uradnim začetkom tekmovanja, bo v Alpski vasici v Kranjski Gori nastopil pevec Samuel Lucas. Naslednji dan se bo tekma veleslaloma začela ob 10.00, med obema vožnjama pa organizatorji pripravljajo smučarsko zabavo v ciljni areni Podkoren.

120 smučark iz 32 reprezentanc je prijavljenih za tekmi v Kranjski Gori.

Po končanem drugem teku, ki se bo začel ob 13. uri, bo sledila še razglasitev rezultatov. Nato se dogajanje iz Podkorena seli v Kranjsko Goro. Najprej bo ob 19. uri na Trgu zmagovalcev potekala podelitvena slovesnost in zatem žrebanje štartnih številk za naslednji dan. Po opravljenem žrebu pa bo občinstvo zabavala skupina Starfish – Cold Play Tribute Band.

Obeta se presenečenje

V nedeljo se bodo najboljše smučarke sveta pomerile še v slalomu. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, druga sledi ob 12.15. Med obema vožnjama bo kot prejšnji dan zabava v ciljni areni. Ta bo prizorišče tudi razglasitve rezultatov in slavnostne podelitve za najboljše tekmovalke. Šušteršič je na novinarski konferenci razkril tudi, da za obiskovalce pripravljajo posebno doživetje, ki ostaja presenečenje.

Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic
Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic

Za obiskovalce bodo organizirani posebni avtobusni prevozi na prizorišče, ki se bodo začeli ob 7.15. Avtobusi bodo brez vmesnih postaj vozili od avtobusne postaje v Kranjski Gori do postajališča v Podkorenu. Odhodi proti tekmovališču bodo na vsakih 20 minut, v nasprotni smeri pa bodo vozili na 15 minut po razglasitvi rezultatov. Prevoz s prizorišča bo potekal eno uro po koncu dogajanja.

Za obiskovalce bodo organizirani posebni avtobusni prevozi na prizorišče, ki se bodo začeli ob 7.15.

Trenutno je na spektakel v Kranjski Gori prijavljenih 120 smučark iz 32 reprezentanc. Smučarski praznik bosta izpustili Slovenki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Obe sta zaradi poškodbe predčasno končali olimpijsko sezono, Slokarjeva si je pred prvo tekmo v Söldnu strgala kolenske vezi, Dvornikova pa si je konec novembra zlomila golenico in mečnico desne noge. Največji up za dobro slovensko uvrstitev bo Ana Bucik Jogan, priložnost bodo dobile tudi nekatere smučarke iz B-reprezentance.

Več iz teme

Kranjska Goraalpsko smučanjeAndreja SlokarNeja DvornikAna Bucik JoganPodkoren
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
SKLADBA

Smučarski skakalec Žiga Jelar ima novo: Imejmo se radi prav vsak dan (Suzy)

Osemindvajsetletnik je tik pred prazniki v svet poslal skladbo z naslovom Smeh in toplina.
28. 12. 2025 | 10:25
10:15
Novice  |  Svet
SNEG, SNEG, SNEG

Ledeni začetek 2026.: V Evropo prihaja polarni udar, bo Slovenijo zajela prava zima?

Decembra smo se večinoma “kuhali” v vlažnem atlantskem vremenu, a ob koncu leta se očitno zgodba obrača na glavo.
28. 12. 2025 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Tik pred novim leto vlomil v počitniško hišo

Zgodilo se je v občini Hoče-Slivnica.
28. 12. 2025 | 10:05
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
VROČE

Dekleta, vse se vam vidi! Leta 2025 so se samozavestno sprehajale brez hlačk in nedrčka (FOTO)

Te dame se niso sramovale pokazati več, kot smo vajeni …
28. 12. 2025 | 09:25
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRUŽBENA OMREŽJA

Slovo od neomejene digitalne mladosti

Evropska unija zaostruje uporabo družbenih omrežij za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.
Tomica Šuljić28. 12. 2025 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
KAKO ČUVATI SRCE

Če bi tega ne počeli, bi se izognili večini operacij srca: tri navade, ki po mnenju stroke uničujejo srce

Zdravje ni cilj samo po sebi, je sredstvo, da lahko živimo polno, mirno in z manj strahu pred posledicami, ki jih prinaša sodoben, prehiter življenjski slog.
Miroslav Cvjetičanin28. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki