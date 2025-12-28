Kaj vse čaka obiskovalce spektakla v Kranjski Gori?

Vsako smučarsko tekmovanje v Sloveniji je edinstven praznik. A organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori, ki bo 3. in 4. januarja gostila dve tekmi alpskih smučark, obljubljajo tudi neustavljivo zabavo.

»Takšna, kot je rdeča nit letošnjega tekmovanja, moč žensk in neustavljiva zabava, takšen je tudi poudarek na spremljevalnem programu. Organiziran bo na prizorišču v soboto in nedeljo in bo temeljil na zabavi, glasbi, animaciji in aktivaciji sponzorjev, « je prejšnji teden na novinarski konferenci povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič.

Lani je občinstvo zabaval tudi Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed

Sedaj je znano tudi, kako bo naslednji teden potekal spremljevalni program. V petek, na dan pred uradnim začetkom tekmovanja, bo v Alpski vasici v Kranjski Gori nastopil pevec Samuel Lucas. Naslednji dan se bo tekma veleslaloma začela ob 10.00, med obema vožnjama pa organizatorji pripravljajo smučarsko zabavo v ciljni areni Podkoren.

Po končanem drugem teku, ki se bo začel ob 13. uri, bo sledila še razglasitev rezultatov. Nato se dogajanje iz Podkorena seli v Kranjsko Goro. Najprej bo ob 19. uri na Trgu zmagovalcev potekala podelitvena slovesnost in zatem žrebanje štartnih številk za naslednji dan. Po opravljenem žrebu pa bo občinstvo zabavala skupina Starfish – Cold Play Tribute Band.

Obeta se presenečenje

V nedeljo se bodo najboljše smučarke sveta pomerile še v slalomu. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, druga sledi ob 12.15. Med obema vožnjama bo kot prejšnji dan zabava v ciljni areni. Ta bo prizorišče tudi razglasitve rezultatov in slavnostne podelitve za najboljše tekmovalke. Šušteršič je na novinarski konferenci razkril tudi, da za obiskovalce pripravljajo posebno doživetje, ki ostaja presenečenje.

Priprave pred Audi FIS svetovnim pokalom v alpskem smučanju za ženske so v polnem teku. FOTO: Leon Vidic

Za obiskovalce bodo organizirani posebni avtobusni prevozi na prizorišče, ki se bodo začeli ob 7.15. Avtobusi bodo brez vmesnih postaj vozili od avtobusne postaje v Kranjski Gori do postajališča v Podkorenu. Odhodi proti tekmovališču bodo na vsakih 20 minut, v nasprotni smeri pa bodo vozili na 15 minut po razglasitvi rezultatov. Prevoz s prizorišča bo potekal eno uro po koncu dogajanja.

Trenutno je na spektakel v Kranjski Gori prijavljenih 120 smučark iz 32 reprezentanc. Smučarski praznik bosta izpustili Slovenki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Obe sta zaradi poškodbe predčasno končali olimpijsko sezono, Slokarjeva si je pred prvo tekmo v Söldnu strgala kolenske vezi, Dvornikova pa si je konec novembra zlomila golenico in mečnico desne noge. Največji up za dobro slovensko uvrstitev bo Ana Bucik Jogan, priložnost bodo dobile tudi nekatere smučarke iz B-reprezentance.