Znani športnik omedlel, ko je izvedel, da potuje na SP, nihče v njegovi družini pa tega ni opazil (VIDEO)

Brazilski vratar Weverton je bil prevzet od čustev, potem ko je izvedel, da je na seznamu reprezentance za svetovno nogometno prvenstvo 2026.

Izkušeni 38-letni vratar Gremija je objavil posnetek iz svojega doma, na katerem je videti, kako njegova družina slavi objavo seznama Carla Ancelottija, v nekem trenutku pa se Weverton preprosto zgrudi.

Medtem ko so družinski člani poskakovali in slavili, je vratar za kratek čas izgubil zavest, kaotičen prizor pa je hitro postal uspešnica na družbenih omrežjih.

Kasneje je priznal, da se niti sam ne spominja, kaj se je točno zgodilo.

»Ne vem, kaj mi je bilo. Vem samo, da sem presrečen, da brat ni padel na glavo, ko je skakal po kavču,« se je pošalil brazilski vratar.

Za Wevertona bo to drugo svetovno prvenstvo v karieri po Katarju 2022, kjer je zbral en nastop. Z Brazilijo je pred tem osvojil tudi olimpijsko zlato medaljo leta 2016.

Brazilija bo mundial odprla 13. junija z tekmo proti Maroku v New Jerseyju.