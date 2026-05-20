Kako bizarno! Atlet Ivan zmešal pet odmerkov kokaina s 12 pivi, izločili so ga iz športa

Srbski atlet Ivan Garaj (28) je bil kaznovan s trimesečno prepovedjo nastopanja, potem ko je bil pozitiven na kokain, sta objavila Atletska zveza Srbije in Antidopinška agencija Srbije. Disciplinski organ je odločitev sprejel po tem, ko je športnik priznal uživanje droge zunaj tekmovalnega obdobja, pri tem pa poudaril, da substance ni uporabil za izboljšanje športnih rezultatov.

Garaj je padel na dopinški kontroli, s priznanjem pa se mu je uspelo izogniti precej strožji kazni. Kljub temu zaradi prepovedi nastopanja ne bo mogel sodelovati na začetku sezone na prostem, kar bi lahko vplivalo na njegove letošnje načrte.

Dodatno pozornost javnosti so pritegnile podrobnosti iz njegove izjave, ki jih je Atletska zveza Srbije navedla v uradnem sporočilu, zato je celoten primer dobil tudi nepričakovan, nekoliko bizaren ton.

»Atlet Ivan Garaj je priznal uporabo kokaina zunaj tekmovanja iz razlogov, ki niso povezani z izboljšanjem športnih zmogljivosti,« piše v objavi.

»Navedel je, da je 23. februarja 2026 okoli 23. ure zaužil kokain v petih odmerkih skupaj z 12 pivi, in sicer zaradi zabave, kar je potrdila tudi ena prisotna oseba,« še piše v sporočilu.

Ivan Garaj že več let nastopa na srbski atletski sceni in ima za seboj veliko medalj z državnih prvenstev. V karieri je osvojil približno 40 odličij v različnih starostnih kategorijah, že leta 2015 pa je za Srbijo nastopil na balkanskem prvenstvu za mlajše mladince v romunskem Piteștiju.

Najboljše rezultate v članski konkurenci je dosegel v zadnjem času. Konec leta 2025 in v začetku leta 2026 je postal podprvak srbskega pokala, nekaj tednov pred celotnim primerom pa je osvojil bron na dvoranskem prvenstvu Srbije v Beogradu.