Kakšna drama za Hrvatico! »Umiram od lakote, ne smem jesti«

Hrvaška nogometna reprezentantka Ana Maria Marković je na treningu v Združenih državah Amerike utrpela poškodbo, zaradi katere je morala poiskati zdravniško pomoč. Nogometašica, ki trenutno nastopa za ameriški Brooklyn FC, si je zlomila nos, o dogodku pa je spregovorila tudi na družbenih omrežjih.

Po poškodbi je bila napotena na dodatne preiskave, pri čemer je več ur čakala na CT-pregled. Ob tem je poudarila, da pred preiskavo ni smela jesti ali piti, kar je še dodatno otežilo situacijo. »Že štiri ure čakam na CT-pregled, umiram od lakote. Ne smem ne jesti ne piti – je to normalno?« je zapisala.

V nadaljevanju je opisala tudi potek zdravljenja. Zaradi močnih bolečin so ji morali najprej omrtvičiti obraz, nato pa izvesti poseg za poravnavo nosu. »Zlomila sem nos. Bila je ena najhujših bolečin, res grozno. Zdaj mi bodo nos vrnili na svoje mesto,« je pojasnila in dodala, da je bila izkušnja zanjo zelo stresna.

Zdravniki so jo opozorili, da se nos po takšni poškodbi ne povrne vedno popolnoma v prvotno stanje, zato obstaja možnost dodatnega kirurškega posega. Po prvih informacijah bo lahko kljub poškodbi kmalu nadaljevala treninge, pri čemer bo uporabljala zaščitno masko. Gre za neprijetno izkušnjo, ki bo zahtevala nekaj časa za okrevanje, nogometašica pa ostaja osredotočena na čimprejšnjo vrnitev na igrišče.