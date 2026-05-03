Kakšna tragedija! Strmoglavilo je letalo z igralci, hude nesreče ni preživel nihče

Pozno v četrtek zvečer je v ameriški zvezni državi Texas prišlo do letalske nesreče, v kateri je umrlo pet ljudi. Manjše letalo je strmoglavilo v bližini kraja Wimberley na težko dostopnem hribovitem območju. Po prvih uradnih informacijah so bili pilot in štirje potniki razglašeni za mrtve na kraju dogodka, identiteta žrtev pa še ni bila dokončno potrjena, poroča Večernji list.

Letalo je prevažalo člane športnega kluba, ki so potovali na turnir. Organizacija Amarillo Pickleball Club je sporočila, da so bili med žrtvami njihovi člani. Skupina je potovala z dvema letaloma; drugo letalo je varno pristalo na letališču. Po podatkih zračnega prometa je pilot drugega letala pred izgubo signala poskušal vzpostaviti stik s posadko ponesrečenega letala, vendar neuspešno. Kontrolorji letenja so pred izginotjem zaznali odstopanja v gibanju letala.

Eden od pilotov v bližini je pred nesrečo zaznal signal naprave za nujno lociranje, kar kaže, da je bila posadka seznanjena z izrednimi razmerami. V času nesreče so bile vremenske razmere pretežno oblačne brez padavin, medtem ko so se nevihte pojavile šele kasneje. Zvezne oblasti so začele preiskavo, v kateri bodo preverjale morebitne tehnične vzroke in vpliv vremena.