Kaos na nogometni tekmi! Stepli so se igralci in gledalci, sodniku ni preostalo drugega kot prekiniti dvoboj (VIDEO)

Nogometna tekma v nižji ligi se je sprevrgla v prizore, ki s športom nimajo veliko skupnega. Na zelenici je izbruhnil hud pretep, v katerega se po poročanju hrvaškega portala Gol.hr niso zapletli le nogometaši, ampak tudi gledalci. Tekma je bila zaradi kaosa prekinjena.

Podrobnosti o morebitnih kaznih, poškodovanih ali nadaljnjih postopkih zoper vpletene za zdaj niso znani. FOTO: Zaslonski Posnetek Fsko

Namesto nogometnih potez, zadetkov in boja za točke so gledalci spremljali povsem drugačne prizore. Med tekmo nižje lige je prišlo do množičnega prerivanja in pretepa, v katerega so bili vpleteni nogometaši in ljudje ob igrišču. Posnetek incidenta prikazuje, kako so razmere hitro ušle izpod nadzora. Spor se je razširil, na prizorišču pa je zavladala zmeda.

Tekme ni bilo mogoče nadaljevati

Incident je bil tako resen, da se tekma ni nadaljevala. Sodniki so jo prekinili, v ospredju pa je namesto športnega rezultata ostal obračun med udeleženci.

Podrobnosti o morebitnih kaznih, poškodovanih ali nadaljnjih postopkih zoper vpletene za zdaj niso znani.