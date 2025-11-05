Kapo dol! Janja Garnbret v dobrodelne namene zbrala ogromno vsoto

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes priredil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij. Ambasadorka projekta Janja Garnbret, dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju, je v dobrodelne namene zbrala 318.292 evrov. Nato pa dobrodelno palico predala odbojkarju Tinetu Urnautu.

Na lanski prireditvi je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki mu je s partnerji uspelo zbrati 885.983 evrov, palico za leto dni predal Garnbret.

Junakinja športnega plezanja z veseljem sprejela izziv

Garnbret je bila zelo dejavna v dobrodelnem letu. V 24-urnem maratonu je preplezala sto smeri, ob tem je podpisala na tisoče avtogramov, z dvema naslovoma svetovne prvakinje navduševala Slovenijo in svet, odprla pa tudi pereče teme, kot so motnje hranjenja med športniki.

OKS je fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij ustanovil leta 2015, pet let je povezana tudi z botrstvom v športu. V zadnjih letih ima fundacija tudi vsakoletnega ambasadorja. Prvi je bil leta 2016 predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi še alpska smučarka Tina Maze, ki je zbrala 135.000 evrov, in kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je Goranu Dragiću vrgel rokavico z 200.180 evri.

»Za mano je posebno leto. Tako kot sem rekla ob prevzemu ambasadorstva, sem to vlogo sprejela s strahospoštovanjem, ampak moram reči, da je bilo dobrodelno leto predvsem lepo leto. Veliko stvari se je dogajalo, vendar mislim, da me je to izoblikovalo še v boljšo osebo in bilo je neizmerno lepo,« je na prireditvi v Grand hotelu Union uvodoma dejala junakinja večera. svojemu nasledniku Urnautu pa namenila podobne besede, kot jih je pred letom dni njej Dragić.

»Nasledniku sporočam podobno, kot mi je Gogi rekel, ko je meni predal ambasadorstvo. Naj uživa pri tem, naj se ima 'fajn'. In to je to, to jaz predajam naprej. Da uživaš v novi vlogi in daš seveda vse od sebe.«

»Naslediti takšne športne ikone v vlogi ambasadorja, je izjemna čast. Ne samo čast, velik privilegij, ampak tudi odgovornost. Treba bo trdo delati in tudi bom,« pa je obljubil kapetan slovenske odbojkarske reprezentance.