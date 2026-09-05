Kdo je Jakob Omrzel? Novi slovenski kolesarski zvezdnik, ki želi pisati svojo zgodbo

Jakob Omrzel je z zmago na Vuelti dokončno opozoril nase. Dvajsetletni Slovenec je na zahtevnem vzponu na Calar Alto dosegel prvo zmago na eni od treh največjih etapnih dirk in se hkrati prebil med najboljših šest v skupnem seštevku. Toda mladi kolesar Bahrain Victoriousa ne želi biti novi Pogačar ali Roglič.

Slovensko kolesarstvo je dobilo novo ime, o katerem se bo v prihodnjih letih gotovo veliko govorilo. Jakob Omrzel je na svojem debiju na Vuelti navdušil z zmago na 12. etapi, ko je v zahtevnem zaključku premagal konkurenco in pri komaj 20 letih dosegel izjemen uspeh.

Pri tem mu je pomagala tudi taktika ekipe Bahrain Victorious. Pello Bilbao in Santiago Buitrago sta opravila pomemben del dela, Omrzel pa je na zaključnem vzponu izkoristil svojo moč in potrdil sloves enega največjih mladih plezalnih talentov.

Zmaga ima še posebno težo, saj je Omrzel postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na eni od treh velikih etapnih dirk. Hkrati je z uspešnim begom močno izboljšal položaj v skupnem seštevku Vuelte. Ker so pred njim še zahtevne gorske etape, se lahko bori tudi za zelo visoko končno uvrstitev.

Velik talent že v mladinskih kategorijah

Čeprav je širša javnost Omrzela spoznala šele z uspehom na Vuelti, njegovo ime poznavalcem kolesarstva ni neznano. Že lani je opozoril nase z zmago na mladinski različici dirke Pariz–Roubaix in skupno zmago na Giru d'Italia Next Gen, eni najpomembnejših dirk za kolesarje do 23 let. Leta 2025 je osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v cestni vožnji med člani. Zmaga na Vuelti je tako njegova šele druga profesionalna zmaga, vendar daleč najodmevnejša.

Pot do svetovne serije ni bila brez težav. Septembra 2024 je na dirki Giro della Lunigiana doživel hudo nesrečo, ki je ogrozila njegovo življenje. Po okrevanju se je pridružil razvojni ekipi Bahrain Victorious in tam v kratkem času pokazal, da je pripravljen na naslednji korak.

V WorldTour je napredoval hitreje, kot je bilo sprva načrtovano. Prehod v člansko ekipo je prinesel večjo odgovornost, več ljudi v ekipi in precej bolj profesionalen pristop k vsakemu delu kolesarjevega vsakdana. Omrzel se je moral prilagoditi višji ravni, vendar je napredovanje sprejel kot priložnost za učenje.

Pri Omrzelu bo zanimivo predvsem to, kako daleč lahko pride, če bo svojo pot nadaljeval brez bremena primerjav. FOTO: Bahrain Victorious

Odraščal je ob Pogačarju in Rogliču

Omrzel prihaja iz generacije slovenskih kolesarjev, ki je odraščala ob največjih uspehih Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Oba sta bila njegova vzornika, danes pa z njima trenira in tekmuje.

Prav zato so primerjave skoraj neizogibne. Vsak mlad slovenski kolesar, ki pokaže sposobnosti v vzponih in etapnih dirkah, se znajde v senci obeh največjih imen slovenskega kolesarstva. Omrzel pa se temu želi izogniti. Zaveda se, da je še zelo mlad in da se lahko njegova kariera razvije v številne smeri. Ne želi prevzemati pričakovanj, ki jih prinašajo primerjave z dvema najboljšima slovenskima kolesarjema. Njegov cilj je preprost: svojo kariero želi zgraditi na lastnih sposobnostih in rezultatih.

Kolesar za dolge in zahtevne dirke

Omrzel se vidi predvsem kot vzdržljivostni kolesar. Daljša, kot je dirka, bolj mu ustreza, kar je pomemben podatek glede na njegove ambicije v etapnem kolesarstvu. Na kolesu je sicer lahko zaradi adrenalina in pritiska včasih nervozen, sicer pa velja za precej mirnega in premišljenega tekmovalca. Pri njegovem razvoju mu pomagajo tudi izkušenejši kolesarji.

Nasvet, ki ga dobiva od slovenskih zvezdnikov, je precej preprost: naj ostane miren, trdo dela, posluša bolj izkušene in se čim več uči. Rezultati naj pridejo kot posledica dolgoročnega razvoja, ne kot posledica pritiska. Tudi v Bahrain Victoriousu od njega niso zahtevali takojšnjih zmag. Njegov prehod v WorldTour je bil sprva predviden kot dolgoročnejši proces, vendar je zaradi hitrega napredka prišel prej, kot je bilo načrtovano.

Začel je z bratom

Njegova kolesarska zgodba se je začela precej običajno. Ko je bil v petem razredu osnovne šole, je s kolesarstvom začel njegov starejši brat. Jakob mu je sledil in se kmalu zaljubil v cestno kolesarstvo. Gorsko kolesarstvo ga nikoli ni tako pritegnilo. Od začetka je bila njegova prva izbira cesta, danes pa se njegove sposobnosti vse bolj kažejo prav v zahtevnih etapnih dirkah in na dolgih vzponih. V manj kot desetih letih je tako od otroka, ki je na kolo sedel zaradi starejšega brata, napredoval do člana ene najboljših ekip na svetu in zmagovalca etape na Vuelti.

Omrzel se vidi predvsem kot vzdržljivostni kolesar. Daljša, kot je dirka, bolj mu ustreza, kar je pomemben podatek glede na njegove ambicije v etapnem kolesarstvu. FOTO: Jose Jordan

Največja želja ostaja Tour de France

Omrzel je še na začetku profesionalne kariere, vendar je po uspehu na Vuelti jasno, da so njegove ambicije velike. Ko je treba izbrati eno dirko, na kateri bi si nekoč najbolj želel zmagati, nima težav z odgovorom. Njegove sanje so Tour de France. Do tja je še dolga pot, toda zmaga na Vuelti je pokazala, da Omrzel že pri 20 letih sodi med najbolj zanimive mlade kolesarje nove generacije. Ob njem se vse pogosteje omenjata tudi Francoza Paul Seixas in Italijan Lorenzo Finn.

Pri Omrzelu pa bo zanimivo predvsem to, kako daleč lahko pride, če bo svojo pot nadaljeval brez bremena primerjav. Pogačar in Roglič sta že napisala izjemni zgodbi. Omrzel si želi napisati svojo.