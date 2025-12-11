Kje bomo po novem lahko gledali Dončića, Pogačarja in druge? To je zdaj storila vlada

Seznam so pripravili na podlagi predloga sveta za radiodifuzijo in nadomešča dosedanji seznam, sprejet leta 2022. Novi seznam je po obsegu preglednejši in usklajen z merili, ki upoštevajo širok javni interes, pomen dogodkov za utrjevanje nacionalne identitete, sodelovanje slovenskih reprezentanc in športnikov ter tradicijo spremljanja teh dogodkov na neplačljivih programih, so pojasnili na ministrstvu.

Na seznamu tudi nogomet, košarka in kolesarstvo

Na seznam so med drugim uvrščeni poletne in zimske olimpijske igre, kadar na njih nastopajo slovenski športniki, ključna tekmovanja v nogometu (nastopi slovenske moške reprezentance na svetovnih in evropskih prvenstvih ter izbrane tekme klubskih tekmovanj, kjer sodelujejo slovenski klubi), svetovna prvenstva in tekme svetovnega pokala v smučarskih disciplinah in biatlonu, zlasti kadar potekajo v Sloveniji, nastopi slovenskih reprezentanc na svetovnih in evropskih prvenstvih v košarki, rokometu in odbojki ter izbrani cestnokolesarski dogodki, kot so svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, dirka po Sloveniji in dirka Tour de France, kadar na njih nastopajo slovenski kolesarji, so izbor športnih dogodkov predstavili na ministrstvu.

Dodali so še, da s sprejetim sklepom vlada hkrati zagotavlja usklajenost z evropskimi pravili na področju avdiovizualnih medijskih storitev, ki državam omogočajo, da zaščitijo dogodke velikega družbenega pomena pred izključnim prenosom na plačljivih programih.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: