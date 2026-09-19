Klemen Čebulj je sanjska okrepitev pred Srbijo: v domači Modeni je imel srečno roko

Na parketu zanimive in v četrtkovem večeru končno tudi vroče dvorane PalaPanini v Modeni nismo videli slovenske odbojkarske reprezentance v najboljši podobi, ki jo trenutno premore. A nič zato, strokovni štab je dobil, kar je želel: razigrano klop, premagljivega nasprotnika v osmini finala EP, postopen dvig forme in zaradi smole kapetana Tineta Urnauta še sanjsko okrepitev, ki se je na začetku poletja zdela nedosegljiva. Ko bo na slovenski strani mreže znova stal Klemen Čebulj, niso prepovedane niti sanje o kolajni.

Klemen Čebulj je s soigralci desetletje garal za uvrstitev na OI in po Parizu zaprl reprezentančno poglavje. Zdaj se odlični sprejemalec vrača. FOTO: Anže Malovrh/STA

S tremi zmagami, poškodovanim kapetanom, načetim Rokom Možičem, a tudi z zvrhano mero samozavesti in prepričanja v uspeh proti reprezentanci Srbije v ponedeljkovem derbiju osmine finala so Slovenci pomahali Modeni v slovo in nadaljevali pot na italijanski sever, do vznožja Alp v Torinu. Lamborghini in ferrari sta ostala v vzvratnem ogledalu, nov uspeh na evropskem parketu bo izbrana vrsta lovila v fiatovem mestu, od koder tudi pot proti zaključnemu turnirju v Milanu ni dolga, pa tudi ne nemogoča.

A Slovenija v naslednjih dneh ne sme prehitevati, najprej strokovni štab čaka rezime skupinskega dela evropskega prvenstva. Nepričakovani poraz z Grčijo je služil kot dovolj dobro opozorilo za tekmo s Češko, kjer si Slovenci spodrsljaja niso več privoščili. Z (najmanj) drugim mestom v žepu je selektor Fabio Soli v domačem mestu izpolnil obljubo, da bo v uvodnem delu EP aktiviral vse sile in poizkušal ritem vrhunske odbojke približati tudi mlademu rodu, ki še čaka na priložnost v ozadju. V razprodani dvorani se Klemen Šen, Rok Bračko, Nejc Najdič in soigralci niso ustrašili svetovnih prvakov, še več, prikazali so najboljšo slovensko igro v uvodnem tednu turnirja.

Odbojka Osmina Finala EP FOTO: Gm

»Res smo odigrali odlično tekmo, v prvih dveh nizih smo bili vseskozi v vodstvu, a smo v končnici odigrali nekoliko slabše, Italijani so znali pritisniti na nas. Nato smo v tretjem obrnili potek tekme, v četrtem smo dobili dodatno samozavest in izenačili. Morda nas je nato malo zmanjkalo,« je pogumno igro ocenil Šen, ki vnaša dodatno širino na položaj sprejemalca. Z Alenom Pajenkom, Možičem in Urnautom na klopi je za presenečenje zmanjkalo malo zbranosti in mirnosti, a dragocena izkušnja prinaša lepo napoved za nadaljevanje turnirja.

Soli je rešil rebus

Ob pravi »bombi« iz slovenskega tabora so se zdrznili tudi tekmeci. Klemen Čebulj v odbojkarskem svetu uživa izjemno spoštovanje, steber igre vselej ambicioznega poljskega Rzeszova, kjer blesti že šest let, je še vedno eden najboljših sprejemalcev na svetu. Tudi soigralci so bili prepričani, da je »Čeba« po olimpijski izkušnji v Parizu reprezentanci za vselej (in brez slabe volje!) zaprl vrata, tudi predsednik zveze Metod Ropret poleti ni bil posebej optimistično razpoložen. A očitno je Solijev klic na Poljsko prišel v pravem trenutku, Čebulj je klubske priprave zamenjal za vozovnico v Lombardijo, kjer bo v treh dneh poizkušal nadoknaditi zamujeno in se spoznati z novim načinom igre, ki jo goji italijanski strateg.

Tine Urnaut bo soigralce zaradi poškodbe bodril le še s klopi. FOTO: Luca Del Prete/CEV

Vrhunski športniki se na razmere prilagodijo hitro in čeprav na velikih tekmah z Urošem Planinšičem še nista sodelovala, ni bojazni, da naveza ne bi bila podobno učinkovita, kot je bila sanjska z Dejanom Vinčićem. S Čebuljem, Nikom Mujanovićem in Možičem lahko Slovenija nažene strah v kosti tekmecem. Najprej pomlajeni Srbiji z Gheorghejem Cretujem, ki na evropskem prvenstvu zaostaja za pričakovanji, spodrsljaja s Finsko in Belgijo sta botrovala številnim kritikam iz domovine. Kakovost bo v ponedeljek na slovenski strani, grška lekcija pa bi morala biti zadostno opozorilo, kaj se lahko zgodi, ko pristop ni povsem pravi.