Ključni igralec Napolija izginil brez sledu! Nihče ni vedel, kaj se dogaja ...

Bizarna zgodba prihaja z Apeninskega polotoka. Po pisanju Gazzette dello Sport se je v Neaplju odvila prava drama, saj je v četrtek izginil branilec italijanskega prvoligaša Napolija, Brazilec Juan Jesus. »Ubežnik« se ni pojavil na jutranjem treningu, o tem ni obvestil nikogar, prav tako pa se ni odzival na poskuse ljudi iz Napolija, da bi stopili v stik z njim. Da bi bilo vse skupaj še bolj dramatično, je Jesus ob tem deaktiviral tudi svoj profil na Instagramu.

Na srečo skrivnost ni trajala dolgo, saj je klubu že v popoldanskih urah uspelo priti v stik z izginulim 34-letnikom. »Šele pozno popoldne je klubu uspelo stopiti v stik z Juanom, ki je kot razlog za svojo odsotnost navedel 'osebne težave'. Vse je dobro, kar se dobro konča, toda klub bo od branilca zagotovo zahteval dodatno pojasnilo,« piše Gazzetta.

Po navedbah istega italijanskega medija je Jesus eden od vodij Napolijeve slačilnice in zaupanja vredna oseba Antonia Conteja. Dres kluba iz Neaplja nosi od leta 2021, skupno pa je zbral 129 nastopov. Ima bogat nogometni življenjepis; poleg Napolija je igral tudi za Inter in Romo, za oba kluba pa je zbral več kot 100 nastopov. Na Apeninski polotok je prišel že leta 2011 iz brazilskega Internacionala.