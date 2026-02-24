Kmalu tudi olimpijsko kepanje? Mnogi si prizadevajo za to

Še ene zimske olimpijske igre za so nami. Medtem v Sobecuju na otoku Hokaido na Japonskem te dni poteka mednarodni turnir v športu, ki je v Sloveniji še neznan, na Japonskem pa ga igrajo že 37 let in ga imenujejo jukigasen. Po slovensko bi temu lahko rekli – kepanje. Cilj igre je zadeti vseh sedem igralcev nasprotne ekipe z okroglimi snežnimi kepami, izdelanimi s posebnim strojem, ali zavzeti njihovo zastavo. Kot pravijo Japonci, na igrišču moč ni dovolj, igra je mentalni izziv; igralci obeh ekip obstreljujejo nasprotnike, medtem ko se skrivajo za zavetji. Japonci celo upajo, da bo ta šport nekoč postal olimpijska disciplina. Ideja o tem, da bi kepanje spremenili v šport, se je porodila zaradi krize v Sobecuju, nekoč mestu z veliko turistov, ki so obiskovali tamkajšnje termalne vrelce. Izbruh vulkana Usu leta 1977 je turizem ustavil.

Prebivalci so iskali načine, kako bi svoje mesto vrnili na zemljevid, navdih pa so dobili, ko so videli skupino turistov, ki so se zabavali med snežno bitko. Pomislili so, da bi ta otroška igra lahko rešila mesto. »To je primitiven šport, skoraj nagonski za ljudi. Naši predniki so zagotovo počeli isto. To je najstarejši zimski šport v človeški zgodovini, že dolgo pred drsanjem ali smučanjem so ljudje drug na drugega metali snežne kepe. To je njegova največja privlačnost,« pravi Judži Ano, predsednik organizacijskega odbora turnirja v Sobecuju. »Šport se je tri leta pozneje razširil v Avstralijo, nato na Finsko, ki je leta 1995 ustanovila nacionalno zvezo. Z njim se že ukvarjajo tudi drugod po Skandinaviji, pa tudi v Rusiji in Severni Ameriki, zdaj pa se igra v 13 državah,« trdi Ano, ki meni, da je na olimpijskih igrah ekipnih športov premalo, tako da bi bilo kepanje dobrodošla dopolnitev programa.

Da bi povečali število registriranih igralcev in poskušali pridobiti naklonjenost Mednarodnega olimpijskega komiteja, so razvili tudi umetne žoge, tako da se lahko igra v telovadnicah ali na plaži, s čimer se sezonska bitka spremeni v globalni šport, ki ga je mogoče igrati vse leto. Ena od težav tega športa je kompleksno sojenje. »Vsako tekmo, na kateri lahko v treh minutah leti 180 snežnih kep, spremlja osem sodnikov. Natančno sojenje je skoraj nemogoče. Dokler tega vprašanja ne rešimo, bo težko dobiti olimpijske pravice,« je težavo pojasnil Ano.

Igrajo ga že več kot 30 let. FOTO: Juiči Jamazaki/ Afp

Okrogle kepe so izdelane s posebnim strojem. FOTO: Juiči Jamazaki/ Afp