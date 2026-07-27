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Koliko je z dirko po Franciji zaslužil Pogačar? Zneski so neverjetni (FOTO)

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates-XRG je na letošnji dirki po Franciji po številnih uspehih prejela največji kos pogače iz denarnega sklada 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832.750 evrov ima slovenski as Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk.
FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate with their teammates after stage 21 Pool via REUTERS/Garnier Etienne TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Garnier Etienne Pool Via Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate with their teammates after stage 21 Pool via REUTERS/Garnier Etienne TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Garnier Etienne Pool Via Reuters

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate with their teammates after stage 21 Pool via REUTERS/Garnier Etienne TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Garnier Etienne Pool Via Reuters
G. P., STA
 27. 7. 2026 | 07:55
1:57
A+A-

Pogačarjevo slavje v skupnem seštevku je ekipi prineslo 500.000 evrov, dodatno pa je 27-letnik blagajno emiratov napolnil s petimi etapnimi zmagami, tremi drugimi in enim tretjim mestom ter številnimi majicami, ki jih je nosil v zadnjih treh tednih.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac del Toro. Slednji je s Pogačarjevo pomočjo zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in slavil v drugi etapi letošnje francoske pentlje. Za emirati so največ zaslužili pri Red Bull-BORA-hansgrohe, za katero je dirkal tudi Slovenec Jan Tratnik. Večji del zneska je prispeval Belgijec Remco Evenepoel z drugim mestom v skupnem seštevku. Tretji po zaslužku so iz ekipe Lidl-Trek (204.870 evrov), ki je bila najboljša v seštevku ekip in ki je imela v najboljši deseterici dva kolesarja. Iz te ekipe je zeleno majico osvojil Danec Mads Pedersen.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Še dve ekipi sta po treh tednih zaslužili več kot 100.000 evrov, in sicer Decathlon CMA CGM (165.530 evrov) in EF Education-EasyPost (124.160 evrov) z dobitnikom pikčaste majice, Ekvadorcem Richardom Carapazom. Ekipa Bahrain-Victoriousa, katere del je bil na Touru tudi tretji Slovenec na dirki Matej Mohorič, je zaslužila 86.820 evrov in je bila sedma na razpredelnici 23 ekip. Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Picnic PostNL, in sicer 12.770 evrov.

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