Komaj 17-letna Ilariia je ena najboljših mladih judoistk na svetu: iz zaklonišča na zmagovalni oder (FOTO)

Izjemno nadarjena judoistka Ilariia Tsurkan je v letošnjem poletju zablestela na dveh velikih tekmovanjih v konkurenci do 18 let. Konec junija je svojo veliko nadarjenost v Las Palmasu potrdila z naslovom kadetske evropske prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov, v kateri se je izkazala tudi na nedavnem kadetskem svetovnem prvenstvu v Guayaquilu, na katerem si je izbojevala bronasto odličje. Sedemnajstletnica iz Odese, ki trenira pri JK Bežigrad, pa ima za seboj tudi zgodbo, ki presega športne uspehe.

Začelo se je, ko je bila stara komaj tri leta. V Odesi, kjer je takrat živela z družino, je bila v neposredni bližini njihovega stanovanja telovadnica judoističnega kluba. Mala Ilariia in njen brat Igor sta imela, kot pravi sama, precej preveč energije. Starša sta zato našla rešitev. Judo je tako postal del njenega vsakdana, brat pa njen prvi in še danes eden od najtežjih nasprotnikov.

Ilariia Tsurkan FOTO: Gabi Juan/EJU

»Z bratom se sem ter tja pomeriva tudi med seboj, vendar pa mi ga doslej še ni uspelo premagati. To je sicer eden od mojih ciljev. Drugače trenirava tudi doma in pomagava drug drugemu. Želim si postati močnejša od njega. Če bom ugnala njega, verjamem, da bom boljša od vseh svojih tekmic,« je poudarila Tsurkanova, pri kateri pomembno vlogo igrata tudi oče Igor in mama Irina. Z judom se sicer nista nikoli ukvarjala, a sta ji od nekdaj stala ob strani. Oče je igral nogomet in se zelo dobro spozna na telesno pripravo, zato ji pri tem pomaga tudi danes, mamin glas pa na tekmah sliši med številnimi drugimi. »Vsakič jo slišim, kako s tribun navija zame.«

Št. 1 tako na evropski kot svetovni lestvici

Tsurkanova je ta čas med kadetinjami št. 1 tako na evropski kot tudi na svetovni lestvici, zaveda pa se, da je do absolutnega vrha še dolga pot. A njena želja po napredku je tako velika kot njena nadarjenost. »Želim si še napredovati. Rezerve imam še povsod in prav v vsem se lahko še izboljšam.« Med svojimi največjimi prednostmi je izpostavila željo po uspehih. Zaveda se, da v vrhunskem športu talent sam po sebi ni dovolj. »Če se želiš prebiti med najboljše in ostati v vrhu, moraš delati prav vsak dan, kajti tekmeci ne spijo.«

Uči se tudi z opazovanjem drugih. Pozorno spremlja najboljše judoiste in judoistke ter poskuša od vsakega prevzeti nekaj, kar bi lahko koristilo njej. Pri tem ima v Ljubljani posebno priložnost, saj lahko trenira tudi z eno od najboljših judoistk na svetu Kajo Kajzer. »Od Kaje sem se že veliko naučila,« je priznala in razkrila, da je svoj pogled, ko se je odločila, da bo tekmovala za Slovenijo, usmerila tudi proti uspehom dveh šampionk, ki sta se borili v isti kategoriji kot ona. »Želim si postati tako uspešna, kot sta bili Tina Trstenjak in Andreja Leški. Prav tako bi rada postala olimpijska in svetovna prvakinja.«

Velike besede za sedemnajstletnico, a Tsurkanova jih izreka brez omahovanja. Njena dosedanja pot namreč kaže, da o najvišjih ciljih ne govori brez razloga. Med svojimi dosedanjimi uspehi je posebej izpostavila lansko bronasto kolajno s turnirja za svetovni pokal v Ljubljani, ki jo je osvojila še pod ukrajinsko zastavo. »Takrat sem se prepričala, da lahko po najvišjih uvrstitvah posegam tudi v članski konkurenci. To mi je pomenilo res veliko.«

Bombe in rakete je slišati vsako noč

Čeprav je njena prihodnost očitno povezana s Slovenijo, Ukrajina zanjo nikoli ne bo postala le država iz preteklosti. V Ljubljano se je z bratom in staršema preselila po začetku vojne, vendar je njena domovina še vedno globoko v njenem srcu. »To je moja domovina, tam sem se rodila in odraščala. Želim si, da ljudje – tudi zaradi vojne – vedo, da sem po rodu Ukrajinka. In da prihajam iz močnega naroda.«

Konec junija se je na kadetskem evropskem prvenstvu v Las Palmasu ovenčala z zlato lovoriko v kategoriji do 63 kilogramov. FOTO: Gabi Juan/EJU

Besede dobijo posebno težo, ko spregovori o Odesi. Po letošnjem kadetskem EP je obiskala svoje sorodnike v Odesi, kjer jo je pričakala realnost vojne. »V mojem rodnem mestu je položaj zelo hud, napadi se vrstijo dan za dnem, bombe in rakete je slišati vsako noč. Ker ponoči nismo mogli spati, sem bila podnevi vsa neprespana.«

Takrat je znova občutila, kako zelo drugačno je življenje v mestu, ki ga je zapustila, da bi lahko v mirnejšem okolju nadaljevala športno pot. »Moram reči, da je zelo hudo, ko neprestano poslušaš grozljive zvoke. V zaklonišče smo se umaknili tudi po petkrat na noč. To je res grozno.« S sorodniki in prijatelji, ki so ostali v Odesi, je še vedno v rednih stikih in tako ostajajo njene vezi z Ukrajino močne.

Ob judu ima Tsurkanova tudi precej običajne najstniške skrbi. Obiskuje 4. letnik srednje šole za gastronomijo in turizem v Ljubljani, prihodnje leto jo čaka matura. »Učitelji mi pomagajo pri usklajevanju z datumi preverjanj znanja, saj vedo, da sem športnica in zaradi tekem veliko odsotna. Želim si uspešno končati šolanje, da bom lahko potem dobila službo,« je pripomnila.

Prostega časa ji ne ostane veliko. Ko vendarle odloži kimono in šolske zvezke, rada igra odbojko ali se druži s prijatelji in prijateljicami. A judo ostaja središče njenega sveta. V Ljubljani piše novo poglavje svoje športne poti, pri čemer ne skriva, kam si želi priti. Na vrh. Za judoistko, ki je svojo pot začela pri treh letih v Odesi, je to morda videti kot velik cilj. Toda Ilariia Tsurkan je očitno že ugotovila, kako se pride do velikih ciljev – z majhnimi koraki in vsakodnevnim delom.