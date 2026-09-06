  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOTO

Konec avgusta in začetek jeseni sta eno najlepših obdobij za motoristične izlete: ko je zjutraj 10 stopinj, popoldne pa 25

Ima pa ta čas tudi svoje zahteve.
Traso načrtujmo tako, da se bomo vrnili pred temo. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images
Traso načrtujmo tako, da se bomo vrnili pred temo. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images
Blaž Kondža
 6. 9. 2026 | 08:52
5:28
A+A-

Motoristična sezona se z zadnjimi poletnimi dnevi še ne konča. Popoldanska vročina popusti, gorske ceste ostajajo prevozne, turistični vrvež pojenja, narava pa počasi dobiva prve jesenske barve. Prehod med polet­jem in jesenjo ima tudi manj prijetno stran. Zjutraj je lahko komaj deset stopinj, popoldne pa več kot 25. V dolini nas sprem­lja sonce, na gorskem prelazu pa morda megla, veter ali dež. Kako se lotiti priprave motocikla, kaj obleči in na kaj naj bomo pozorni med vožnjo, smo povprašali nekaj strokovnjakov s področja motorizma.

Več plasti za več razmer

»Poletno-jesenski motoristični izleti so zaradi vročine in možnosti hitrih vremenskih sprememb precej zahtevni, še posebno če pot traja dlje kot le konec tedna ali nekaj dni,« opozarja Jože Šparovec iz Moto Centra AS Domžale. Univerzalnih motorističnih oblačil po njegovih besedah ni, zato mora motorist opremo prilagoditi poti in pričakovanim razmeram. V vročini so najbolj prijetna prepihljiva oziroma mrežasta motoristična oblačila. Kakovostna poletna jakna omogoča velik pretok zraka, hkrati pa ima zaščito na ramenih in komolcih. Na daljši poti se njena slabost pokaže takoj, ko se ohladi. Zato Šparovec svetuje večplastno oblačenje. Osnovni sloj naj bo funkcijsko perilo, najraje iz sintetike ali merino volne, sledita termopodloga in zunanji sloj v obliki motoristične jakne. Ko se temperatura dvigne, lahko posamezne plasti preprosto odstranimo.

Za spremenljive razmere so uporabna trislojna oblačila z odstranljivo membrano in termopodlogo. Boljši modeli imajo dovolj velike zračne odprtine, da ponudijo dober kompromis med poletno zračnostjo in zaščito v hladnejšem vremenu. Ob tem ne pozabimo odpreti vseh prezračevalnih odprtin, tudi tistih na hrbtnem delu jakne, saj le tako zagotovimo osvežujoče kroženje zraka.

Šparovec na daljših poteh priporoča še klasičen dežni komplet. Zunanja tkanina motoristične jakne se lahko napije vode, postane težka in hladna. Če je zvečer ne moremo dobro posušiti, naslednje jutro začnemo v mokri opremi. Dežni komplet je uporaben tudi pri zračni poletni jakni, saj preprečuje vdor hladnega vetra.

Priprave na motoristični izlet so pomembne. FOTO: Dimaggio/kalish/Getty Images
Priprave na motoristični izlet so pomembne. FOTO: Dimaggio/kalish/Getty Images

Vročina utrudi

Luka Žunec, inštruktor varne vožnje v AMZS Centru varne vož­nje na Vranskem, pravi, da vročina neposredno vpliva na počutje, koncentracijo, reakcijski čas in sposobnost dojemanja. Če je mogoče, se je najbolje izogniti vožnji v najhujši pripeki. Ob znakih utrujenosti je bolje narediti daljši premor ali končati dnevno turo. »Ne pretiravajte z dolžino dnevnih etap. Naj bo raje manj kilometrov in več užitka,« pravi.

»Nekatere čelade so bolj zračne kot druge. Tudi čelada svetle barve močno zmanjša pripekanje sonca v glavo, notranji polistirenski vložek pa je že sam po sebi odličen izolator,« pravi Boris Kompare, poznavalec čelad in direktor podjetja Compaco. Notranjost mora biti premišljeno prezračevana, oblazinjenje pa iz materiala, ki dobro odvaja vlago in ne draži kože. Ob prehodu v hladnejši del leta je enako pomembno, da lahko zračne šobe preprosto zapremo. »Število odprtin samo po sebi še ne zagotavlja dobrega prezračevanja. Pomembno je, kako zrak potuje po notranjih kanalih. Pri sodobnih sistemih je svež zrak usmerjen tudi proti notranji strani vizirja, kar pomaga zmanjševati rošenje brez neprijetnega prepiha. Pri tem so učinkovita rešitev tudi vložki pinlock,« razloži Kompare.

Previdno s hladnimi pnevmatikami

Jeseni se zniža temperatura vozišča. »Dober motorist zna pravočasno prebrati razmere na cesti in v okolju ter vožnjo nemudoma prilagoditi vsem dejavnikom,« pravi Žunec. Zlasti zahtevna so hladna jutra, deževni dnevi in odseki cest na severnih pobočjih, kjer so temperature lahko še nižje. Pnevmatiki morata biti kakovostni, brezhibni in pravilno napolnjeni, motorist pa se mora zavedati, da hladni pnevmatiki ne zagotavljata enakega oprijema kot ogreti.

V zahtevnejših razmerah je treba zmanjšati hitrost, gibi in manevri z motociklom naj bodo čim bolj nežni. Izogibamo se površinam s slabšim oprijemom, kot so talne označbe, in s pogledom sledimo smeri vožnje, da lahko pravočasno prepoznamo nevarnost.

Prve minute dežja so lahko posebno nevarne, saj se voda pomeša s prahom in ostanki olja. Na mokri cesti povečamo varnostno razdaljo ter pospešujemo, zaviramo in spreminjamo smer čim bolj tekoče. Zgodnja jesen prinese še mokro listje, po nevihti pa so lahko na cesti pesek, veje in kamenje.

Motorno kolo ima ozko silhue­to, zato ga drugi vozniki lahko hitro spregledajo. K vidnosti pripomorejo prižgane luči, svetlejša čelada, odsevni elementi. Ob koncu poletja je dan iz tedna v teden krajši. Traso zato načrtujemo tako, da se bomo vrnili pred temo. Na podeželskih in gozdnih cestah je ob mraku in zori večja tudi možnost srečanja z divjadjo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

poletjevrememotoristicestajesenvarna vožnja
ZADNJE NOVICE
10:10
Bulvar  |  Zanimivosti
PRADAVNINA

Fosilna najdba Gregorja Koželja: Idrijski zob mora priti domov (FOTO)

Pripadala je plazilcu plakodontu, staremu 235 milijonov let.
6. 9. 2026 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
MATJAŽ JAVŠNIK

Postal sem blagovna znamka

Humor razelektri, razoroži še najbolj zadrto osebo, pravi in še, da je treba uživati in se darovati v slehernem trenutku, ki ti je dan.
Danica Lovenjak6. 9. 2026 | 10:00
09:45
Šport  |  Športni trači
NEČEDNO POČETJE

Z roko v marmeladi! Legendarni nogometaš je »seksal z ljubico na kavču«, ko so vstopili žena in otroci

Hči in sin sta videla vse.
6. 9. 2026 | 09:45
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽIVALOLJUBEC

Steve Irwin: hči se je poklonila očetu superjunaku

Pred 20 leti je med snemanjem oddaje umrl neustrašni lovec na krokodile Steve Irwin.
6. 9. 2026 | 09:25
09:12
Novice  |  Svet
ODLOČITEV

Babica, ki je odšla v Švico prostovoljno umreti, še zadnjič objela vnuka: »Rada te imam do Lune in nazaj!«

Njena družina nadaljuje njeno prizadevanje za spremembo zakonodaje o asistiranem samomoru.
6. 9. 2026 | 09:12
09:10
Premium
Novice  |  Svet
DRŽAVA NIMA VZVODA, DA BI 'PRISILILA' K ODDAJANJU

Imate prazno stanovanje? Država ga želi spraviti na trg, v igri tudi davki

V nekaterih državah kaznujejo daljšo neuporabo stanovanja.
6. 9. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki