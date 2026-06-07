Konec ugibanj: Matjaž Kek bo zdaj vodil ta klub

Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke, je na spletnih straneh potrdil klub. Kek bo na čelu stroke zamenjal Španca Victorja Sancheza, ki je prejšnji mesec zapustil klub.

Nekdanji slovenski selektor ima na Hrvaškem, posebej pa na Reki, kultni status. Klub je vodil že med leti 2013 in 2018, ter na 274 tekmah dosegel 165 zmag, 65 remije in 44 porazov. Reka je pod njegovim vodstvom leta 2017 osvojila prvenstvo in pokal, leta 2014 pokal in leto kasneje superpokal. Trikrat se je klub z Rujevice pod njegovim vodstvom prebil tudi v skupinski del evropske lige. Njegovo ime so nato večkrat povezovali tudi z Dinamom in Hajdukom.

Ob slovenski reprezentanci in Rijeki je Kek vodil tudi Maribor in Al-Ittihad v Džedi v Savdski Arabiji. Vrnitev Keka na klop Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je danes potrdil tudi uradno.