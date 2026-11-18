Zdaj je končno jasno! Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič se še ne poslavlja od profesionalnega kolesarstva. Po tednih ugibanj, številnih govoricah o prestopih in vprašanjih, ali bo sploh še nadaljeval kariero, je 37-letni Zasavec razkril svojo odločitev. V sezoni 2027 bo dirkal za švicarsko moštvo NSN Cycling, kjer ga čaka novo veliko poglavje.

Po slovesu od nemške ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe je bilo dolgo nejasno, ali bo nadaljeval tekmovalno pot ali pa se bo pri 37 letih odločil za upokojitev.

»Vedno sem imel rad izzive«

Novico je moštvo pospremilo z navdušenim sporočilom in dobrodošlico slovenskemu asu. Ob tem so objavili tudi njegovo prvo izjavo.

»Vedno sem imel rad izzive. Zato sem tukaj, da se jih lotimo skupaj in vidimo, kaj nam bo prinesla prihodnost,« je povedal Roglič.

Švicarska ekipa je njegov prihod pozdravila tudi z besedami »Ready for the Roglification! Gremo!«, s katerimi je napovedala novo obdobje sodelovanja s slovenskim šampionom.

V novi ekipi skupaj z velikim tekmecem

Rogliča v novem moštvu čaka zanimiva družba. V dresu NSN Cycling bo združil moči z nekdanjim olimpijskim prvakom in zmagovalcem Gira Richardom Carapazom. Ekvadorski kolesar je v švicarsko zasedbo prestopil iz ameriškega moštva EF Education–EasyPost, in sicer leto dni pred iztekom pogodbe. Oba izkušena kolesarja sta v preteklosti že dosegala velike uspehe na tritedenskih dirkah, zdaj pa bosta združila moči v isti ekipi.

Pred odločitvijo je bilo veliko ugibanj

Rogličeva prihodnost je bila v zadnjih tednih ena najbolj vročih tem v kolesarskem svetu. Po njegovem odhodu iz Red Bull–BORA–hansgrohe so se pojavljala številna imena morebitnih novih delodajalcev. Med kandidati so mediji omenjali ekipe Movistar, Lotto–Intermarché, Pinarello Q36.5 in Unibet Rose Rockets. Še pred dnevi so ljubitelji kolesarstva pozorno spremljali celo Rogličevo dejavnost na Instagramu, saj je začel slediti enemu od moštev, ki so jih povezovali z njegovim prestopom.

Toda 37-letnik je imel očitno drugačne načrte. Po naslovu evropskega prvaka v vožnji na čas, ki ga je osvojil letos, je dokazal, da še vedno lahko tekmuje na najvišji ravni. Kljub temu je javno priznal, da se mora najprej sam odločiti, ali želi še nadaljevati.