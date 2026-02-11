Kontroverzni zaročenec ene najlepših športnic na svetu je jokal, razlog je zlata olimpijska medalja (VIDEO)

Nenavadno je bilo videti vplivneža Jaka Paula kako hlipa. A to niso bile solze po porazu v decembrskem boksarskem dvoboju proti Anthonyju Joshui, temveč čisto sveže solze sreče, ujete na zimskih olimpijskih igrah. Zvezdnik mlajše generacije iz virtualnega sveta je doživel močna čustva resničnega sveta, ki jih prinese olimpijsko vzdušje. »Pravkar smo bili priča enemu najpomembnejših športnih trenutkov vseh časov. Besede ne morejo opisati, kako ponosen sem nate,« je zapisal v prvi reakciji na svojem profilu na omrežju X. Nato je dodal še: »Jutttttaaaaaaa. Ne morem nehati jokati. Uspelo ti je, ljubezen moja. Olimpijsko zlato. Bog je velik, a velika si tudi ti.«

Paul je pozneje pojasnil, da je bil njegov zelo čustven odziv rezultat let, v katerih je opazoval njene boje s poškodbami in pritisk velikih pričakovanj nizozemske športne javnosti. Slavni youtuber se je razjokal, ko je njegova nizozemska zaročenka Jutta Leerdam (27) osvojila olimpijsko zlato v hitrostnem drsanju na 1000 metrov. Leerdam je ob tem dosegla tudi nov olimpijski rekord, Paul pa je vse skupaj proslavil z objemi z Juttino mamo Monique in svojo mamo Pam, s katerima je spremljal razburljivo tekmo.