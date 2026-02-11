  • Delo d.o.o.
ZIMSKE OI 2026

Kontroverzni zaročenec ene najlepših športnic na svetu je jokal, razlog je zlata olimpijska medalja (VIDEO)

Jake Paul je zlato tekmo svoje nizozemske zaročenke Jutte Leerdam (27) spremljal skupaj z njeno mamo Monique in svojo mamo Pam. Z njima je delil navdušenje.
Jutta Leerdam. FOTO: Wang Zhao AFP
Jutta Leerdam. FOTO: Wang Zhao AFP
S. U.
 11. 2. 2026 | 15:58
 11. 2. 2026 | 15:58
1:58
A+A-

Nenavadno je bilo videti vplivneža Jaka Paula kako hlipa. A to niso bile solze po porazu v decembrskem boksarskem dvoboju proti Anthonyju Joshui, temveč čisto sveže solze sreče, ujete na zimskih olimpijskih igrah. Zvezdnik mlajše generacije iz virtualnega sveta je doživel močna čustva resničnega sveta, ki jih prinese olimpijsko vzdušje. »Pravkar smo bili priča enemu najpomembnejših športnih trenutkov vseh časov. Besede ne morejo opisati, kako ponosen sem nate,« je zapisal v prvi reakciji na svojem profilu na omrežju X. Nato je dodal še: »Jutttttaaaaaaa. Ne morem nehati jokati. Uspelo ti je, ljubezen moja. Olimpijsko zlato. Bog je velik, a velika si tudi ti.«

Paul je pozneje pojasnil, da je bil njegov zelo čustven odziv rezultat let, v katerih je opazoval njene boje s poškodbami in pritisk velikih pričakovanj nizozemske športne javnosti. Slavni youtuber se je razjokal, ko je njegova nizozemska zaročenka Jutta Leerdam (27) osvojila olimpijsko zlato v hitrostnem drsanju na 1000 metrov. Leerdam je ob tem dosegla tudi nov olimpijski rekord, Paul pa je vse skupaj proslavil z objemi z Juttino mamo Monique in svojo mamo Pam, s katerima je spremljal razburljivo tekmo.

Nizozemka Jutta Leerdam je v ženskem hitrostnem drsanju na 1000 metrov zlato medaljo osvojila z novim olimpijskim rekordom (1:12,31). Do svoje druge olimpijske medalje je prišla po ostrem boju z rojakinjo Femke Kok, ki je pred tem sicer za kratek čas prav tako dosegla najboljši olimpijski čas. Tretja je bila Japonka Miho Takagi.

Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
