Krasen sprejem za Domna in Niko Prevc, nekdo je pripotoval samo zato iz okolice Banjaluke (FOTO)

Niko in Domna Prevca, najboljša skakalca olimpijske sezone 2025/26, so slovesno pričakali v njuni domači Dolenji vasi. Dejala sta, da se z veseljem vračata domov, kjer ju čakajo običajna opravila in tudi mir, potreben po direndaju, ki spremlja vrhunski šport. Oba sta se s kočijo v vpregi lipicancev ter s spremstvom konjeniške policijske enote pripeljala na igrišče ob robu domačega gorenjskega kraja. Tam so se že pred tem z nekaj besedami predstavili članice in člani slovenskih reprezentanc in del njunih vodstev. Po prihodu Prevcev sta domačin in član Slovenskega okteta Janez Trilar ter njegov sin Jan na klaviaturah izvedla slovensko himno.

»Nedeljske tekme finala svetovnega pokala v Planici nisem mogel spremljati, ker sem imel mašo, sem pa jih blagoslovil. Sicer pa skušam vedno spremljati tekme, ko je to le mogoče, statistike pa že nekaj časa ne vodim, je vsega preveč,« je na velikonočni ponedeljek dejal župnik iz Selc Damjan Prošt, ki je bil tudi na sprejemu. Petra, Domna, Ceneta ter Niko je učil verouk. Oče Božidar še danes poje v cerkvenem zboru, pela je tudi Nika.

Prišel gospod iz okolice Banjaluke

Slavljenca so med drugimi pozdravili tudi domačin iz Selc Marko Lotrič, predsednik državnega sveta RS, župan občine Železniki Marko Gasser in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner. Med gledalci s slovenskimi zastavami pod odrom je bil tudi gospod iz oklice Banjaluke, ki je v značilnem bosanskem pokrivalu le zaradi sprejema prišel v Slovenijo. »Daj me slikaj še od zadaj,« je dejal fotografu STA. Ko se je obrnil, so bili zadaj na pokrivalu z rdečo izpisani trije svetovni rekordi družine Prevc. »A vidiš, ta prvi je za Perota,« je na Petra Prevca spomnil bosanski navijač.

Navijač slovenskih šampionov. FOTO: Bor Slana/STA

Slednji je po Jožetu Šlibarju kot drugi slovenski skakalec postavil svetovni rekord, prvi v zgodovini je 2015 preletel 250 metrov, svetovna rekorderja sta zdaj tudi njegova sestra in brat Nika ter Domen. Prva je že presegla številno njegovih 24 zmag v svetovnem pokalu ter s tretjim zaporednim osvojenim kristalnim globusom pri 20 letih postala ena izmed najuspešnejših skakalk v zgodovini. Peter je bil najboljši v skupnem seštevku pokala leta 2016, deset let pozneje je to prvič uspelo tudi bratu Domnu. Peter Prevc je osvojil štiri medalje na OI, edino zlato leta 2022 na mešani ekipni tekmi. Na letošnjih OI v Predazzu je Nika osvojila tri medalje vseh treh barv, zmagala je tudi na novoletni turneji dveh večerov. Domen Prevc pa je prišel do zlatega orla na novoletni turneji, poleg tega pa še do skupne zmage v svetovnem pokalu ter poletih in dveh zlatih olimpijskih medalj.