Krka ponosna na svoja mladeniča: Slovenija med najboljših osem v Evropi

V Košarkarskem klubu Krka so se razveselili uspeha slovenskih mladih reprezentantov na evropskem prvenstvu do 18 let. Slovenska izbrana vrsta je v osmini finala z rezultatom 86:76 premagala Latvijo in si priborila mesto v četrtfinalu tekmovanja, s tem pa tudi uvrstitev med osem najboljših reprezentanc v Evropi.

Velik delež k uspehu ekipe selektorja Domna Zevnika sta prispevala tudi člana Krke Jazon Krošelj in Timotej Balažić, ki na prvenstvu zastopata slovenske barve. V novomeškem klubu so jima ob pomembnem dosežku javno čestitali, skupaj z njima pa tudi celotni reprezentanci za preboj v izločilne boje. Evropsko prvenstvo do 18 let divizije A, ki ga letos gosti italijanski Trento, velja za eno najpomembnejših mladinskih košarkarskih tekmovanj v Evropi. Na njem nastopajo najbolj nadarjeni košarkarji svoje generacije, številni med njimi pa v naslednjih letih naredijo korak v člansko reprezentanco ali najmočnejše evropske lige.

Slovenijo zdaj čaka četrtfinalni obračun, v katerem bo lovila novo zmago in priložnost za boj za evropska odličja. V Novem mestu bodo mlada Krkaša zagotovo pozorno spremljali in jima stiskali pesti, da z reprezentanco nadaljujeta uspešen niz.