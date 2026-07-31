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KOŠARKA

Krka ponosna na svoja mladeniča: Slovenija med najboljših osem v Evropi

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let nadaljuje odlične predstave na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Latvijo se je prebila med najboljših osem ekip stare celine, uspeha pa se veselijo tudi v novomeški Krki.
FOTO: KK Novo Mesto
FOTO: KK Novo Mesto
G. P.
 31. 7. 2026 | 19:43
1:37
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V Košarkarskem klubu Krka so se razveselili uspeha slovenskih mladih reprezentantov na evropskem prvenstvu do 18 let. Slovenska izbrana vrsta je v osmini finala z rezultatom 86:76 premagala Latvijo in si priborila mesto v četrtfinalu tekmovanja, s tem pa tudi uvrstitev med osem najboljših reprezentanc v Evropi.

Velik delež k uspehu ekipe selektorja Domna Zevnika sta prispevala tudi člana Krke Jazon Krošelj in Timotej Balažić, ki na prvenstvu zastopata slovenske barve. V novomeškem klubu so jima ob pomembnem dosežku javno čestitali, skupaj z njima pa tudi celotni reprezentanci za preboj v izločilne boje. Evropsko prvenstvo do 18 let divizije A, ki ga letos gosti italijanski Trento, velja za eno najpomembnejših mladinskih košarkarskih tekmovanj v Evropi. Na njem nastopajo najbolj nadarjeni košarkarji svoje generacije, številni med njimi pa v naslednjih letih naredijo korak v člansko reprezentanco ali najmočnejše evropske lige.

Slovenijo zdaj čaka četrtfinalni obračun, v katerem bo lovila novo zmago in priložnost za boj za evropska odličja. V Novem mestu bodo mlada Krkaša zagotovo pozorno spremljali in jima stiskali pesti, da z reprezentanco nadaljujeta uspešen niz.

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Krka ponosna na svoja mladeniča: Slovenija med najboljših osem v Evropi

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let nadaljuje odlične predstave na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Latvijo se je prebila med najboljših osem ekip stare celine, uspeha pa se veselijo tudi v novomeški Krki.
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