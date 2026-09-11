Krvav obračun v spalnici znanega nogometnega vratarja, napadli tudi njegovo nosečo ženo

Nekdanji vratar kluba PSG Gianluigi Donnarumma in njegova žena Alessia Elefante sta bila leta 2023 v svojem stanovanju v Parizu žrtvi izjemno nasilnega ropa. Primer je te dni dobil epilog na pariškem kazenskem sodišču, kjer so razkrili podrobnosti pretresljivega napada.

Kot izhaja iz sodnih dokumentov, sta zakonca spala v svojem domu na prestižni pariški ulici Avenue Montaigne, ko so v stanovanje vdrli štirje moški. Vstopili so skozi okno, do katerega so se povzpeli po lestvi preko strehe. Donnarumma je preiskovalcem opisal, da ga je eden od napadalcev prebudil z udarcem z boksarjem, mu zagrozil z nožem ter zahteval ure. Italijanski reprezentant mu je pokazal na nočno omarico, kjer je imel spravljeno ročno uro znamke Audemars Piguet.

21-letni Ilyas Kherbouch naj bi bil med oganizatorji napada. FOTO: - Afp

Napadalci niso prizanesli niti njegovi partnerici, ki je bila takrat noseča. Tudi od nje so zahtevali denar ter dragocenosti, pri čemer jim je izročila uro znamke Cartier, nekaj nakita in okoli 2000 evrov gotovine. Ko so od nje zahtevali še kodo sefa, jim je pojasnila, da je ne pozna in da je sef prazen. »Razjezili so se, ker so mislili, da lažem. Zgrabili so me za lase, eden od njih pa me je udaril po stegnih. Povedala sem jim, da sem noseča, a so vseeno nadaljevali,« je opisala Alessia. Kodo za sef je napadalcem naposled predal Donnarumma, roparji pa so ugotovili, da je bil res prazen. Roparji so iz stanovanja odnesli za več kot 500.000 evrov dragocenosti, vključno z luksuznimi urami, nakitom, torbicami, gotovino ter ključi vozil znamk Mercedes in Lamborghini.

Na sodišču se zdaj razpletajo kazenski postopki proti vpletenim. Kot organizatorja napada sta obtožena 21-letna Ilyas Kherbouch in Khyan Mamouni, ki naj bi po ugotovitvah preiskovalcev rop načrtovala kar iz svojih zaporniških celic, čeprav vpletenost zanikata. Dva izmed sodelujočih, ki sta bila v času dejanja še mladoletna, sta bila pred sodnikom za mladoletnike že obsojena na tri oziroma štiri leta zapora. Tretji obtoženi, 24-letni Moktar Diop, je sodelovanje pri ropu priznal, vendar mu ne očitajo uporabe nasilja, četrti osumljenec pa je leta 2024 storil samomor.