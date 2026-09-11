Krvav obračun v spalnici znanega nogometnega vratarja, napadli tudi njegovo nosečo ženo

Nekdanji vratar kluba PSG Gianluigi Donnarumma in njegova žena Alessia Elefante sta bila leta 2023 v svojem stanovanju v Parizu žrtvi izjemno nasilnega ropa. Primer je te dni dobil epilog na pariškem kazenskem sodišču, kjer so razkrili podrobnosti pretresljivega napada.
Kot izhaja iz sodnih dokumentov, sta zakonca spala v svojem domu na prestižni pariški ulici Avenue Montaigne, ko so v stanovanje vdrli štirje moški. Vstopili so skozi okno, do katerega so se povzpeli po lestvi preko strehe. Donnarumma je preiskovalcem opisal, da ga je eden od napadalcev prebudil z udarcem z boksarjem, mu zagrozil z nožem ter zahteval ure. Italijanski reprezentant mu je pokazal na nočno omarico, kjer je imel spravljeno ročno uro znamke Audemars Piguet.
Na sodišču se zdaj razpletajo kazenski postopki proti vpletenim. Kot organizatorja napada sta obtožena 21-letna Ilyas Kherbouch in Khyan Mamouni, ki naj bi po ugotovitvah preiskovalcev rop načrtovala kar iz svojih zaporniških celic, čeprav vpletenost zanikata. Dva izmed sodelujočih, ki sta bila v času dejanja še mladoletna, sta bila pred sodnikom za mladoletnike že obsojena na tri oziroma štiri leta zapora. Tretji obtoženi, 24-letni Moktar Diop, je sodelovanje pri ropu priznal, vendar mu ne očitajo uporabe nasilja, četrti osumljenec pa je leta 2024 storil samomor.