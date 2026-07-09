Legendarna Janica Kostelić ima novo službo! Poglejte, kaj bo počela v prihodnje

Legendarna Hrvatica Janica Kostelić ima novo službo. Nedavno je prevzela novo funkcijo v Hrvaški smučarski zvezi. Njena vrnitev se dogaja v času velikih sprememb in pretresov v vrhu te organizacije ter pred prihajajočo volilno skupščino. Velike spremembe v zvezi so sledile po tem, ko sta bila marca pridržana Vedran Pavlek in Nenad Eror.

Dotedanji glavni tajnik Damir Raos je zaprosil za upokojitev, Ana Marija Komparić pa je bila imenovana za vršilko dolžnosti glavne tajnice. Na mesto direktorja alpskih reprezentanc je bil namesto Pavleka kot vršilec dolžnosti imenovan Goran Rački, spremenjeni pa so bili tudi trenerji in sestave reprezentanc.

Po navedbah uradnih strani Hrvaške smučarske zveze je bila 44-letna legendarna olimpijska zmagovalka imenovana na funkcijo koordinatorke za razvoj smučarskih športov in mednarodno sodelovanje. Po koncu smučarske kariere je Janica že opravljala funkciji pomočnice ministra za šport in državne sekretarke za šport, več let pa je z nasveti pomagala hrvaškim smučarskim reprezentantom, piše Večernji list.