Legendarni MMA borec s težavami na meji na poti v Slovenijo

Legendarni srbski borec Dušan Džakić je pred sobotno prireditvijo Final Fight Championship (FNC) v Ljubljani doživel nepričakovane težave na poti iz Zagreba. Prireditev bo potekala 11. aprila v Areni Stožice, ena od najbolj pričakovanih borb pa bo med Džakićem in domačim adutom Bojanom “Želvo” Kosednarjem.

Gre že za tretji obračun obeh borcev, pri čemer je vsak doslej dosegel po eno zmago. Na včerajšnji uradni novinarski konferenci je Džakić razkril, da je njegov potek do Ljubljane trajal več kot osem ur, namesto predvidenih pet.

»Do Slovenije smo potovali osem in pol ur, namesto predvidenih pet. Na srbsko-hrvaški meji so uvedli nekatere spremembe – zahtevajo odtis prstov in skeniranje zenic. To zelo zavleče postopek,« je pojasnil Džakić. Ob tem je naslovil tudi sporočilo navijačem: »Če ste iz Srbije načrtovali, da boste krenili šest ur pred prireditvijo, se odpravite najmanj osem ur prej. Prišel sem neposredno s poti, zato sem mogoče malo izčrpan, a moral sem na to opozoriti.«

Prireditev FNC 29 bo tako prinesla vroč obračun dveh legend regionalnega MMA, borci pa se bodo spopadli pred polno Areno Stožice.