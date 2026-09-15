Legendarni nogometaš izgubil boj z rakom, potem ko se je odločil, da se ne bo zdravil

Nogometni svet ponovno žaluje. V 65. letu starosti je umrl nekdanji češki reprezentančni vratar Luděk Mikloško, ki je svoj pečat pustil pri londonskem West Hamu. Klub se je od svojega nekdanjega vratarja, ki je bil bitko z rakom, poslovil z besedami »ljubljeni in navdihujoči nežni velikan«.

Mikloško se je z rakom boril več let. Bolezen so mu odkrili, ko je na kolku zatipal zatrdlino. Sprva so jo operativno odstranili, a so kaj kmalu odkrili še velik tumor v predelu želodca. Ker je bil ta prevelik za operacijo, so ga skušali zmanjšati s kemoterapijo, a zaman. Maligne tvorbe so se namreč selile in množile s hitrostjo, ki jo zdravljenje ni uspelo obvladati. Mikloško se je po pogovorih z zdravniki nazadnje odločil, da se ne želi več boriti. Bolezen bi lahko kvečjemu upočasnili, s tem, da bi mu zdravljenje odvzelo vso kvaliteto življenja še zadnjih dni.

»Odločil sem se, da ne bom šel na kemoterapijo, ker želim živeti normalno življenje,« je povedal. Ob sebi je imel ljudi, ki so mu veliko pomenili, odpovedati pa se ni hotel niti delu in nogometu. Želel je ostati aktiven in ob igri, ki je zaznamovala praktično vse njegovo življenje. »Rekel sem ne – tega nočem,« je svojo odločitev pojasnil konec leta 2024.

Navijači ga niso nikoli pozabili

Mikloško se je West Hamu pridružil leta 1990 iz Baníka Ostrave in že v prvi polni sezoni klubu pomagal do napredovanja v najvišji rang angleškega nogometa. Z Londončani je preživel osem let in postal eden največjih ljubljencev navijačev. Po prvi sezoni so ga izbrali tudi za najboljšega igralca kluba.

Navijači so mu nadeli vzdevek Ludo, njegovo ime pa so še desetletja pozneje prepevali na tribunah. Kako močna je ostala vez med njim in West Hamom, se je pokazalo decembra 2024, ko se je kljub bolezni pojavil na londonskem stadionu pred tekmo z Liverpoolom. Ob prihodu na zelenico ga je pričakal bučen aplavz, navijači pa so mu odpeli njegovo znamenito pesem.

Leta 1998 je West Ham zamenjal za Queens Park Rangers, kjer je pozneje končal igralsko kariero. Nato se je vrnil k West Hamu in do leta 2010 delal kot trener vratarjev, pozneje pa se je znova vključil v delo Baníka Ostrave. Za reprezentanci Češkoslovaške in Češke je skupaj zbral 42 nastopov..