Legendarni smučarski skakalec potegnil nepričakovano potezo. Namignil je, zakaj

Legendarni avstrijski smučarski skakalec Toni Innauer je presenetil svoje sledilce z napovedjo, da se umika z družbenega omrežja Facebook. Nekdanji olimpijski prvak razloga za odločitev ni pojasnil, je pa v kratkem sporočilu namignil, da si želi predvsem več pristnih stikov zunaj digitalnega sveta.

»Drage prijateljice in prijatelji, svoj račun na Facebooku bom do nadaljnjega zaprl. Hvala za prijetne izmenjave mnenj in številne lepe odzive. Veselim se srečanj in stikov ter vam iz srca želim vse dobro in lep analogni pomladni čas,« je zapisal 68-letni Avstrijec.

Nekdanji vrhunski skakalec, ki se je leta 1980 v Lake Placidu ovenčal z naslovom olimpijskega na srednji napravi, ni želel podrobneje pojasnjevati svoje odločitve. Med njegovimi sledilci pa so se hitro pojavila ugibanja, da naj bi ga k umiku spodbudil vse bolj negativen ton komunikacije na družbenih omrežjih.

Pod objavo so se zvrstili številni podporni komentarji. »Dobra odločitev,« je zapisal eden od sledilcev, drugi pa so mu zaželeli predvsem miru, zdravja in vse dobro v prihodnje. Innauer velja za eno od najvplivnejših osebnosti v zgodovini smučarskih skokov. Po koncu tekmovalne kariere je uspešno deloval tudi kot trener, športni funkcionar in komentator ter ostal cenjen sogovornik v svetu zimskih športov.