Tadej Pogačar je spet na pravem kolesu, objavil je spodbudne posnetke (FOTO in VIDEO)

Tadej Pogačar je na dirki po Španiji, kjer je skušal dopolniti zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah, grdo padel 29. avgusta oziroma v osmi etapi. Ob padcu si je zlomil ključnico in vratno vretence, diagnosticirali pa so mu tudi pretres možganov. Štiri tedne kasneje je 28-letnik že treniral na cesti, potem ko se je pred tem 15. septembra vrnil na treninge na domačem trenažerju. Danes je še zadnjič treniral z mavričasto majico, ki jo bo v nedeljo oddal novemu svetovnemu prvaku.

Najboljši kolesar na svetu in petkratni zmagovalec Toura je na posnetku na Instagramu delil tudi razsežnosti oziroma brazgotine po operaciji, s katero so mu naravnali ključnico. Treninga na cesti se je udeležila tudi njegova zaročenka Urška Žigart, ki je po drugem zlomu čeljusti to sezono prav tako izpustila svetovno prvenstvo v Kanadi.

Pogačar je po informacijah svoje ekipe UAE Team Emirates-XRG, s katero je podaljšal pogodbo do konca sezone 2032, že končal sezono, čeprav se je znašel na enem od starih seznamov nastopajočih na EP v Sloveniji. Emirati so njegov nastop še enkrat zanikali, kot so pred dnevi poročali kolesarski spletni portali, med njimi tudi Cycling News.