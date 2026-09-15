Lepa avstralska športnica se je pokakala sredi steze! Nekaterim je spodrsnilo ... (VIDEO)

Avstralska športnica Joanna Wietrzyk je na tekmovanju Hyrox v Pekingu poskrbela za prizore, o katerih se zdaj govori precej bolj kot o njenem športnem dosežku. Med naporno preizkušnjo je namreč doživela črevesno inkontinenco, po domače: ušlo ji je na veliko potrebo, vendar se kljub temu ni ustavila. Tekmovanje je nadaljevala in ga na koncu celo dobila. Tekaška steza je bila dodobra onečedena, ker je zaradi diareje od nje dobesedno teklo.

Wietrzykova je žensko profesionalno preizkušnjo končala v času ene ure, ene minute in 23 sekund ter stopila na najvišjo stopničko. Fotografije in posnetki s tekmovanja, ki jih objavljamo v Novicah, so hitro zaokrožili po spletu, kjer se je vnela precej burna razprava. Na njih je mogoče videti, da je imela tekmovalka med nadaljevanjem preizkušnje po nogah, športnih copatih in oblačilih fekalije. Kljub temu je opravila preostale tekaške in vadbene postaje ter onečedila opremo, ki jo uporabljajo tudi drugi tekmovalci. Po pričevanjih na družbenih omrežjih naj bi nekaterim na spolzki podlagi celo spodrsnilo ...

Kljub napadu driske je mlada športnica nadaljevala s tekmo. Tudi organizatorji je niso prekinili, ker v pravilih ne piše nič o biokontaminaciji športnih rekvizitov. FOTO: Omrežje X

Eni občudujejo njeno vztrajnost, drugi ogorčeni

Del komentatorjev je Avstralko pohvalil zaradi neverjetne odločnosti in pripravljenosti nadaljevati tudi v izjemno neprijetnih okoliščinah. Drugi so bili precej manj prizanesljivi. Opozarjali so predvsem na higieno in nevarnost za druge tekmovalce, ki so morali pozneje uporabljati iste, onečedene, športne naprave in tekmovati na istem prizorišču. Številni so se zato spraševali, zakaj organizatorji tekmovalke niso ustavili oziroma diskvalificirali, pred nadaljevanjem preizkušnje pa počistili človeško blato.

Po navedbah medijev je bilo med tekmo onesnaženih več površin in delov opreme. Organizatorji so pozneje sporočili, da so vso opremo odstranili oziroma zamenjali ter izvedli temeljito čiščenje. Primer je sprožil tudi vprašanje, ali bi morali na športnih dogodkih v svoja pravila bolj jasno vključiti postopke ob tovrstnih zdravstvenih in higienskih incidentih.

»Zmaga je zmaga«

Wietrzykova se zaradi dogodka očitno ne razburja preveč. Po tekmovanju je na družbenih omrežjih objavila kratko sporočilo, katerega bistvo je bilo jasno: »Zmaga je zmaga.« Dodala je, da se njeno telo hitro pobira, ter se zahvalila za podporo. Njena reakcija pa je polemiko le še podžgala. Medtem ko eni v njej vidijo tekmovalko z izjemno železno voljo, drugi menijo, da bi morala zaradi zdravja in spoštovanja sotekmovalcev sama odstopiti. Wietrzykova sicer velja za eno najboljših tekmovalk v HYROX na svetu.

Oglejte si videoposnetek mlade Avstralke

Joanna je tekmovalka v črnem športnem nedrčku in oprijetih kratkih hlačah, na posnetku pa se lepo vidi, kako je "teklo" po njeni nogi.