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Lepa avstralska športnica se je pokakala sredi steze! Nekaterim je spodrsnilo ... (VIDEO)

Šok na tekmovanju Hyrox v Pekingu: med preizkušnjo ji je ušlo blato, a ni odnehala in na koncu zmagala. Mnogi se pritožujejo, ker organizator tekmovanja ni prekinil in počistil ponečedene tekaške steze.
24-letna Joanna Wietrzyk je avstralska tekmovalka v hibridnem športu HYROX poljskega rodu in svetovna rekorderka v tej disciplini. FOTO: osebni arhiv instagram
24-letna Joanna Wietrzyk je avstralska tekmovalka v hibridnem športu HYROX poljskega rodu in svetovna rekorderka v tej disciplini. FOTO: osebni arhiv instagram
E. N.
 15. 9. 2026 | 10:35
3:40
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Avstralska športnica Joanna Wietrzyk je na tekmovanju Hyrox v Pekingu poskrbela za prizore, o katerih se zdaj govori precej bolj kot o njenem športnem dosežku. Med naporno preizkušnjo je namreč doživela črevesno inkontinenco, po domače: ušlo ji je na veliko potrebo, vendar se kljub temu ni ustavila. Tekmovanje je nadaljevala in ga na koncu celo dobila. Tekaška steza je bila dodobra onečedena, ker je zaradi diareje od nje dobesedno teklo.

Wietrzykova je žensko profesionalno preizkušnjo končala v času ene ure, ene minute in 23 sekund ter stopila na najvišjo stopničko. Fotografije in posnetki s tekmovanja, ki jih objavljamo v Novicah, so hitro zaokrožili po spletu, kjer se je vnela precej burna razprava. Na njih je mogoče videti, da je imela tekmovalka med nadaljevanjem preizkušnje po nogah, športnih copatih in oblačilih fekalije. Kljub temu je opravila preostale tekaške in vadbene postaje ter onečedila opremo, ki jo uporabljajo tudi drugi tekmovalci. Po pričevanjih na družbenih omrežjih naj bi nekaterim na spolzki podlagi celo spodrsnilo ...

Kljub napadu driske je mlada športnica nadaljevala s tekmo. Tudi organizatorji je niso prekinili, ker v pravilih ne piše nič o biokontaminaciji športnih rekvizitov. FOTO: Omrežje X  
Kljub napadu driske je mlada športnica nadaljevala s tekmo. Tudi organizatorji je niso prekinili, ker v pravilih ne piše nič o biokontaminaciji športnih rekvizitov. FOTO: Omrežje X  

Eni občudujejo njeno vztrajnost, drugi ogorčeni

Del komentatorjev je Avstralko pohvalil zaradi neverjetne odločnosti in pripravljenosti nadaljevati tudi v izjemno neprijetnih okoliščinah. Drugi so bili precej manj prizanesljivi. Opozarjali so predvsem na higieno in nevarnost za druge tekmovalce, ki so morali pozneje uporabljati iste, onečedene, športne naprave in tekmovati na istem prizorišču. Številni so se zato spraševali, zakaj organizatorji tekmovalke niso ustavili oziroma diskvalificirali, pred nadaljevanjem preizkušnje pa počistili človeško blato.

Po navedbah medijev je bilo med tekmo onesnaženih več površin in delov opreme. Organizatorji so pozneje sporočili, da so vso opremo odstranili oziroma zamenjali ter izvedli temeljito čiščenje. Primer je sprožil tudi vprašanje, ali bi morali na športnih dogodkih v svoja pravila bolj jasno vključiti postopke ob tovrstnih zdravstvenih in higienskih incidentih.

»Zmaga je zmaga«

Wietrzykova se zaradi dogodka očitno ne razburja preveč. Po tekmovanju je na družbenih omrežjih objavila kratko sporočilo, katerega bistvo je bilo jasno: »Zmaga je zmaga.« Dodala je, da se njeno telo hitro pobira, ter se zahvalila za podporo. Njena reakcija pa je polemiko le še podžgala. Medtem ko eni v njej vidijo tekmovalko z izjemno železno voljo, drugi menijo, da bi morala zaradi zdravja in spoštovanja sotekmovalcev sama odstopiti. Wietrzykova sicer velja za eno najboljših tekmovalk v HYROX na svetu. 

Oglejte si videoposnetek mlade Avstralke

Joanna je tekmovalka v črnem športnem nedrčku in oprijetih kratkih hlačah, na posnetku pa se lepo vidi, kako je "teklo" po njeni nogi.

HYROX je kombinacija vzdržljivostnega teka in funkcionalne vadbe. Tekmovalci izmenično opravijo osem kilometrov teka in osem vadbenih postaj, med katerimi so med drugim potiskanje sani, veslanje, izpadni koraki z utežmi in metanje žoge ob steno. Gre torej za preizkušnjo, ki telo požene povsem na rob njegovih zmogljivosti. Tokrat je šlo očitno nekoliko čez rob. 

 
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Lepa avstralska športnica se je pokakala sredi steze! Nekaterim je spodrsnilo ... (VIDEO)

Šok na tekmovanju Hyrox v Pekingu: med preizkušnjo ji je ušlo blato, a ni odnehala in na koncu zmagala. Mnogi se pritožujejo, ker organizator tekmovanja ni prekinil in počistil ponečedene tekaške steze.
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